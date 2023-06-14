انت الان تتابع خبر. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 .. التأمنيات تعلن قرار عاجل قبل قليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا ينتظر أصحاب المعاشات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في هذا التوقيت سوي أمر واحد يتمثل في الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023.ويسعي أصحاب المعاشات في معرفة الموعد النهائي والرسمي بشأن صرف مستحقات الشهر القادم، خاصة في ظل انتشار بعض الأقاويل والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي التي تشير إلي تقديم موعد صرفها إلي ما قبل عيد الأضحي، وسط تمنيات من أكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد من تحقيق ذلك.

صرف المعاشات قبل عيد الأضحى:

في هذا السياق أكدت مصادر خاصة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن لم يصدر الآن أي قرار بشأن تقديم موعد صرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحي.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023:

وأضافت المصادر الخاصة أن الموعد الرسمي لصرف معاشات الشهر القادم حتى كتابة هذا التقرير هو الأول من الشهر المقبل كما يجري كالعادة في الأشهر الماضية.

صرف 20% زيادة لأصحاب المعاشات أول يوليو 2023:

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، حيث أنه قرر زيادة بدل بدل المنطقة الحرة بنسبة 20%، حيث أنه أصبح حالياً 60 جنيها بعدما كان 50 جنيها فقط، بمقدار زيادة 10 جنيهات مصرية.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الزيادة الجديدة سوف يتم البدء في صرفها بداية من شهر يوليو المقبل، حيث أنه جاء ذلك القرار خلال اجتماعه من عدد من قيادات المحافظة لاستعراض الكشوفات الخاصة باسماء وبيانات مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات.

توجيه هام :

من جانبها وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكتيات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم الخاصة بشهر يونيو الجاري.