انت الان تتابع خبر أسرع استعلام عن المخالفات المرورية في مصر.. «سددها أون لاين» والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاح الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، رابط من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر، والتي يبجث عنها الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، التي تصدرت قائمة اهتمامات الكثير عبر محركات البحث جوجل، وخلال التقرير سنتعرف على طرق الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق تسديدها لتفادي غرامات التأخير، وتسهيلًا على المواطنين تقدم الإدارة العامة للمرور، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

هل استعلام مخالفات المرور مجانا؟

يتسأل الآلاف من المواطنين في جميع محافظات مصر، عن أسرع استعلام عن المخالفات المرورية في مصر، والتي يبحث عنها الجميع برقم السيارة أو برقم اللوحة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور، وخطوات السداد أون لاين، وعزيزي القارئ كل ما عليك اتباع الخطوات التالية على النحو التالية:

– أولًا يجب الدخول على موقع النيابة العامة ثم اختر خدمات المرور، أو الدخول مباشرًة من هنـــــا

– اختر أيقونة بيانات المرور

– اختر أيقونة خدمة الاستعلامات

– ثم اضغط على استمرار.

– حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة

– اضغط على مخالفات رخص المركبات

– ثم اضغط استمرار.

– تظهر أمامك صفحة جديدة، تخيرك بين البحث عن مخالف المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة أرقام فقط أو أرقام وحروف

– اضغط على إجمالي المخالفات

– تظهرأمامك قيمة المخالفات المسجلة على السيارة.

– بعد هذه الخطوة، يمكن للمواطن أو المستعلم اتخاذ العديد من القرارات منها التظلم على قيمة المخالفات أو دفعها أونلاين ببطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

كيف دفع مخالفات المرور اون لاين؟

الكثير من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، يتسأل عن كيف دفع مخالفات المرور اون لاين؟، عليك اتباع الخطوات التالية:

– ادخل عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني.

– اختر خدمات المرور.

– اختر أيقونة الدفع.

– ثم اختر بين مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة

– أدخل البيانات المطلوبة.

– اضغط على إجمالي المخالفات.

– تظهر قيمة المخالفات المستحقة.

– ثم اختر طريقة الدفع.

هل يمكن التظلم على المخالفات المرورية؟

أتاح موقع النيابة العامة، إمكانية التظلم على المخالفات المرورية اون لاين، وذلك من أجل تخفض قيمتها إلى 50%، أو دفع الحد الأدنى من قيمة مخالفات المرور 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

– أدخل على موقع النيابة العامة ويمكن الدخول مباشرًة من هنــا

– اختر خدمات نيابات المرور.

– اختر أيقونة التظلمات.

– ثم اختر منها التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو مخالفات رخصة القيادة.

– اكتب رقم الرخصة المطلوب الاستعلام عنها.

– وبعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية على الشاشة، اقرأها ثم اضغت على زر موافق

– تظهر البيانات الأساسية لـ رخصة السيارة أو القيادة.

– اكتب البيانات الشخصية في الخانات المخصصة.

– ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏

– تظهر بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به للمتابعة من خلال أيقونة متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة.

– تظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب وتُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله.