الدواء المصرية تشارك باجتماع منظمة التعاون الدولى لمستحضرات التجميل 

جدة - نرمين السيد - شاركت هيئة الدواء المصرية بالاجتماع الربع سنوى الأخير للدورة الحالية من اجتماعات منظمة التعاون الدولى لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، بصفتها عضوا مراقبا بالمنظمة، وذلك بحضور ستة وسبعين مشارك من الهيئات الرقابية وممثلى الصناعة بسبعة عشر دولة ومنطقة حول العالم.





وشمل اللقاء مناقشة آخر مستجدات أنشطة مجموعتى العمل التى تشارك بها هيئة الدواء المصرية؛ الأولى المعنية بدراسة استراتيجيات متكاملة لتقييم سلامة مكونات مستحضرات التجميل، والثانية المعنية بدراسة سبل التواصل مع متلقى الخدمة. كما تم مناقشة تفاصيل الإعداد للاجتماع السنوى المرتقب لتلك الدورة السابعة عشر، والذى من المقرر عقده بمدينة برازيليا بالبرازيل فى يوليو 2023، وكذا استعدادات مجموعتى العمل لعرض مجمل أعمال الدورة. يأتى ذلك تأكيدا على حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق توطين صناعة مستحضرات التجميل، وانتهاج سياسة الباب المفتوح، وتعميق أواصر التعاون الدولى، والذى يمثل محورا بالغ الأهمية فى استراتيجية الدولة المصرية لدعم الخطط التنموية بشتى المجالات.

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