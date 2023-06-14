عاجل- الرئيس السيسى: همضى على مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء،

وقال الرئيس خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية: "المخرجات اللى هتوصلولها سواء السياسى او الاقتصادى او المجتمعى ..اللى داخل صلاحياتى طبقا للدستور والقانون هصدق عليها".

وتابع: "طيب اللى مش داخل صلاحياتى؟.. على البرلمان تروح ..البرلمان يتحرك فيها .. لكن كل ما يدخل فى صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة ان احنا نتحرك فيها .. قرارات همضى عليها دون قيد أو شرط .. طالما انها داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا .. ثم اللى خارج ده هتحال للبرلمان يتحرك فيها بالشكل المناسب كممثلين للشعب المصرى".

ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.