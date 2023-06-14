مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء 17 رحلة جوية بواقع 8 رحلات القاهرة - جدة، و6 رحلات القاهرة- المدينة، و3 رحلات برج العرب - المدينة، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن وحجاج قرعة البحيرة والإسكندرية وحجاج وزارة التضامن والترانزيت والسياحة وحجاج دولة فلسطين وتأشيرات العمل.





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