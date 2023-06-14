فوزى: توافق وشيك على 3 محاور بالحوار الوطنى.. والرئيس يعد بإقرارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف "فوزى" خلال حديثه أمام فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الموضوع الأول هو تعديلات جوهرية فى مسائل الوصاية على المال، والتى ستحل مشاكل عشرات الآلاف من الأسر المصرية، لافتًا إلى أن القانون الحالى هو قانون قديم صادر عام 1952 فى ظروف اجتماعية معينة، إلا أن الحالة المجتمعية الحالية كشفت أنه يحتاج إلى إعادة نظر ونوقش بالفعل فى جلسات الحوار الوطنى وهناك توافق واضح على التعديلات، وسيقوم مجلس الأمناء برفع التوصية إلى رئيس الجمهورية.

وتابع: لدينا استحقاق دستورى بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات وهو بالمناسبة أيضا ضمن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، أى أن الدولة المصرية ترغب أيضا فى إصداره هذا محل توافق ويجب أن يكون هذا القانون قانونا متوازنا يراعى مصالح الأطراف جميعا.

وأشار إلى أن النقطة الثالثة، هى تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستورى بإنشاء مفوضية عدم التمييز.

ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعقيب على كلمة المستشار محمد فوزى رئيس الأمانة الفنية الحوار الوطنى، أنه أكد سابقا أنه سيوقع على مخرجات الحوار الوطنى ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بما فيهم الثلاث موضوعات، وإذا احتاج الأمر إلى الإحالة إلى البرلمان سيتم ذلك.