شون وصوامع المنيا تستقبل 442 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم توريده حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ 442 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.





وأكد المحافظ على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وشدد على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف. ولفت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى بأى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن. من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، فى ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة.

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