عاجل- الرئيس السيسى يرد على الانتقادات الموجهة لبناء الطرق والكبارى

جدة - نرمين السيد - وقال "السيسى"، فى كلمة خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "تكلفة تعويض المواطنين وبناء وحدات سكنية بسبب محور المحمودية بلغت 800 مليون جنيه، إحنا شيلنا كل التعديات على محور المحمودية وكان فى تعويض اجتماعى، بقالنا 3 سنين بنعمل 55 كيلو لو بعملهم فى أرض صحراوية هياخدوا من 6 أشهر".
ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.
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