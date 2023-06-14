عاجل- الرئيس السيسى يرد على الانتقادات الموجهة لبناء الطرق والكبارى

جدة - نرمين السيد - وقال "السيسى"، فى كلمة خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "تكلفة تعويض المواطنين وبناء وحدات سكنية بسبب محور المحمودية بلغت 800 مليون جنيه، إحنا شيلنا كل التعديات على محور المحمودية وكان فى تعويض اجتماعى، بقالنا 3 سنين بنعمل 55 كيلو لو بعملهم فى أرض صحراوية هياخدوا من 6 أشهر".

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.