أبرزها قانون تداول المعلومات.. الرئيس السيسى يعلن حل 3 قضايا بالحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية: "قلت وبأكد كل اللى ممكن اعمله ثقوا بإن أنا هعمله بما فيه الثلاث موضوعات اللى انتوا ذكرتوهم، سواء كان داخل صلاحيات الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان تاخد نقاشها وتطلع فيها واطمئنوا هنعمل ده دلوقتى الثلاث موضوعات اللى انت اتكلمت فيها".

جاء ذلك ردا على طلب المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بالنظر إلى 3 محاور تم التوافق عليها بجلسات الحوار الوطنى.

وقال "فوزى" إن هناك توافقا وشيكا أكيدا على 3 موضوعات أولها، تعديلات جوهرية فى مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل مئات الآلاف من الأسر المصرية فهو قانون قديم وضع فى ظروف اجتماعية معينة وكشفت الظروف الاجتماعية أنه يحتاج إلى إعادة نظر، المسالة الثانية لدينا التزام دستورى بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أى أن الدولة المصرية ترغب فى إصداره.

أضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب بمحافظة الإسكندرية: النقطة الثالثة تفعيل الالتزام الدستورى بإنشاء مفوضية عدم التمييز.

ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.