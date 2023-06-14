مدبولى: السيسى يتابع تنفيذ المشروعات بنفسه.. وحققنا قفزة هائلة بالتعليم

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى مدبولى خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة أنشأت مجمعات الإنتاج الحيوانى، والدولة نفذت أكثر من 6 مجمعات للإنتاج الحيوانى و2 مجمع إنتاج ألبان بطاقة 3000 رأس ماشية، تنتج 52.5 طن لبن يوميا.

وأضاف: "الرئيس السيسى يتابع كل هذه المشروعات يوميا بنفسه، ويوجه بتنفيذ هذه المشروعات داخل قرى حياة كريمة لتجميع الألبان، لأنها تفيد الفلاحين وتمكنهم من الحصول على أقصى استفادة من الألبان".

كما تحدث مدبولى عن التعليم، وأهميته وكيف أن الدولة حققت قفزة هائلة فى مستوى التعليم.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم استثمار أكثر من 40 مليار جنيه فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، لتطوير جامعتى دمنهور والإسكندرية.

وواصل: "تشرفنا بزيارة الرئيس السيسى لجامعة برج العرب التكنولوجية، ولدينا الصرح الذى افتتحه الرئيس وهو الجامعة المصرية اليابانية التى تمثل مدينة علمية متكاملة، وتجتذب المصريين والوافدين من كل الدول، لتميز المستوى التعليمى بها".

واختتم: "على مستوى جامعة دمنهور، كان هناك تطويرا شاملا باستثمارات تبلغ أكثر من 1.6 مليار جنيه، لتطوير المبانى الموجودة، وإنشاء الكليات الجديدة، مع إدخال كل التقنيات الحديثة".