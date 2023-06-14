السيسى: أنا إنسان منكم.. ومش قلقان من السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنَّ حجم العمل المطلوب فى الدولة المصرية كبير جدًا.

وتابع:"والله العظيم حجم العمل المطلوب فيكى يا مصر عايز عمل ليل ونهار عشرات السنين بلا كلل ولا ملل".

وأوضح: "بفضل الله تعالى إحنا مسيطرين على الأمور، ومش قلقان من السوشيال ميديا لأن أنا عارف إن السوشيال ميديا عبارة عن دردشة الناس مع بعضها، بس على الهواء، دلوقتى الناس بتقعد على الفيس تتكلم لكن فى النهاية كل واحد فينا فى مكان بيشوف اللى بيتعمل".

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.