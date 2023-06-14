الرئيس السيسي: "نحن مرنين في سعر الصرف ولكن عندما يتضرر شعب مصر فلا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 05:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اقتربت أن يكون الدعم صفر في المشتقات البترولية ولكن ما حدث أنى رجعت تاني عندما زاد سعر الصرف بهذه الطريقة ، عندما تقترب من سعر الصرف انتبه حتى لا يدخلك في أزمة فوق خيالك".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كتير من الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تأتى بها تسعر بالجنيه على قيمة الدولار، وبجيب الذرة الصفراء من الخارج وهل أسعره على 8 جنيهات للدولار أم 166 جنيها للدولار أم 30 جنيها للدولار، و لو سعرت بـ30 و40 فالسعر سيكون ماذا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نحن مرنين في سعر الصرف ولكن عندما يتعرض الأمر لأمن قومى وشعب مصر يتضرر فيها فلا، عندما يكون تأثير صعر الصرف على حياة المصريين لا نجلس في مكاننا".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلى سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني ، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".