عاجل- السيسى: علينا العمل على تقليل الاستيراد ومواجهة فجوة الدولار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الكثير من الأشخاص يتحدثون عن سعر الصرف، ولكن عند الحديث عن سعر الصرف يجب الحذر من أن يدخلك فى أزمة فوق الخيال، مشيرا إلى أن الكثير من المنتجات التى يتم استيرادها يتم تسعيرها بالجنيه على سعرها بالدولار.





وأضاف "الرئيس السيسى" خلال حديثه أمام فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، أن الدولة كادت أن يكون دعمها للمنتجات البترولية يصل إلى صفر إلا أنها عادت مرة أخرى مع زيادة سعر الدولار. وتابع الرئيس السيسى: "عندما يتعرض الموضوع إلى أمن مصر القومى وحياة الشعب المصرى.. وعندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين لن نجلس ثابتين فى مكاننا". وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه يجب علينا العمل من أجل تقليل فجوة الدولار، وتقليل فاتورة استيرادنا بالدولار ونزود الصادر بالدولار، ويجب أن نقلل مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج. وتابع الرئيس : الدولة دى مش بتاعة الحكومة الدولة دى بتاعتنا كلنا ويجب أن تنجح بنا كلنا".

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