عاجل- الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «مترو» بمؤتمر الشباب

جدة - نرمين السيد - ويستعرض الفيلم اختلاف وجهات النظر والآراء لفئات المجتمع، والتوعية بأهمية تكامل الأفكار وإنجازات الدولة ومدى أهميتها، إضافة إلى ضرورة التعرف على احتياجات الآخرين ووجهات نظرهم ومدى استفادتهم من المشروعات المختلفة من خلال التفكير والاستماع إلى الآخرين ورؤية الصورة كاملة وليس وجهة النظر الشخصية فقط.

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