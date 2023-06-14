عاجل- السيسى: إذا كان التعويم سيضر بمصلحة المصريين «بلاش منه»

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الرئيس السيسى" خلال حديثه أمام فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أننا سنقف مع مصلحة المصريين حتى إذا تعارض الأمر مع مطالب صندوق النقد، وأمتلك مصلحة الوطن وحدى.

وذكر أنه ليس من حق أحد اتهام أى شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل، وأكدت الدولة كادت أن يكون دعمها للمنتجات البترولية يصل إلى صفر إلا أنها عادت مرة أخرى مع زيادة سعر الدولار.