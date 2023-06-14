الرئيس السيسى: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة برج العرب التكنولوجية فى الإسكندرية، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "انت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة".





وأضاف الرئيس السيسى:"ازاى هتعمل استحقاق دستورى فى التعليم، عايزنى اضحك عليكم كلكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو انا معايا فلوس لكل الكلام ده". وتابع الرئيس السيسى: "هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص، تريد 250 مليار دولار هتجيبهم منين". ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء. ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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