مدبولى: استثمارات الدولة فى البحيرة والإسكندرية تجاوزت 812 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - على هامش الجولة التفقدية اليوم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، وفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة برج العرب، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من محاور العمل الوطنى فى مختلف المجالات بالمحافظتين خلال السنوات الثمانى الماضية.





واستهل رئيس مجلس الوزراء عرضه، بالترحيب بالسيد الرئيس والحضور، وقال: شرف لى أن أقف أمامكم اليوم على هامش تلك الزيارة المهمة، بتشريف فخامة الرئيس، والتى تستمر على مدار يومين؛ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تلك الزيارة تأتى ضمن العديد من الزيارات والجولات التى يقوم بها السيد رئيس الجمهورية فى ربوع مصر كلها؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذى يتم على أراضى الدولة، موضحا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تعزير جودة حياة المواطن المصرى، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها نحو تحقيق هذا الهدف، لإيمانها الراسخ بأن "المواطن المصرى يستحق أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل، وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج".

وفى هذا السياق قال مدبولى: "كانت تلك كلمة أطلقها السيد الرئيس فى عام 2015، وتعمل الدولة المصرية فى سبيل تطبيقها على مدار 8 سنوات فى كل ربوع مصر".

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن واقع التحديات التى كانت قائمة وحجم المنجزات على مستوى محافظتى الإسكندرية والبحيرة؛ حيث يشهدان تفقد فخامة السيد رئيس الجمهورية عددا من المشروعات على مدار اليوم وغدا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن كل محافظة من المحافظتين، على غرار كل محافظات مصر، كانت تشهد عددا كبيرا من التحديات التى تعيق عملية التنمية، وتسبب عدم رضاء المواطن المصرى وشعوره بعظم المشكلات والتحديات التى يواجهها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، كانت الإشكالية الرئيسة، والتى ما زال جزء منها قائما، هى ارتفاع الكثافة السكانية، وفاقم من حدتها أن المحافظة غير قادرة على الامتداد، شرقا أو غربا أو جنوبا، لاستيعاب تلك الزيادة السكانية.

وتابع: مع عدد السكان الكبير تحتاج الإسكندرية بمفردها إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل على مدار الفترة القادمة. ونتيجة أن المحافظة تعانى من "الاختناق الجغرافى"، أصبح تقريبا 47% من سكانها يعيشون فى مناطق غير مخططة، تسببت بدورها فى عدم وجود ظهير عمرانى يسمح بالتمدد، وأصبحت المدينة تتمدد رأسيا فحسب، مشيرا إلى أنه بدلا من أن كانت شوارع الإسكندرية مخططة لتكفى لبعض الفيلات أو العمارات قليلة الارتفاع، زاد انعدام التخطيط العمرانى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الظهير الوحيد المتاح لهذه المدينة هو مدينة "برج العرب الجديدة"، ولكن تمثلت مشكلة برج العرب فى عامى 2014 و2015 فى افتقارها إلى الخدمات التى تكفى لتحفيز المواطن السكندرى على الانتقال إليها، فضلا عن عدم وجود محاور طرق كافية لتنقله بين الإسكندرية وبرج العرب الجديدة، ما جعل مواطنى المحافظة يعزفون عن الانتقال إلى مدينة برج العرب فى هذه الفترة.

وبشكل عام، أكد "مدبولى" أن الإسكندرية عانت من مخالفات بناء كثيرة، وانتشار واسع للمناطق غير الآمنة، وتدهور البنية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحى؛ ولا سيما أن تلك الشبكات كانت مصممة لاستيعاب وتغطية عدد معين من المبانى، بيد أن هذا العدد تمت مضاعفته 4 أو 5 مرات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى الإشكالية التى كانت تواجه العديد من بحيرات مصر، ومن ذلك تلوث بحيرة مريوط بالصرف الصحى والصرف الصناعى، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانخفاض منسوب الأراضى حول البحيرة، وكذلك تلوث ترعة المحمودية والتعدى الكبير عليها.

وفيما يتعلق بمحافظة البحيرة، أكد رئيس الوزراء أنه كان يوجد أيضا العديد من المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظة، إلى جانب ارتفاع منسوب مستوى البحر فى المناطق الساحلية الذى أفضى إلى خلق إشكالية كبيرة للغاية بالنسبة للمحافظة. هذا بالإضافة إلى تردى المرافق الأساسية، والعجز الشديد فى الخدمات الاجتماعية الموجودة.

وأوضح "مدبولى" أن الدولة حرصت فى خطواتها أن تعمل من منطلق "التخطيط"، وبالتالى تمت صياغة مخطط استراتيجى بالفعل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى بداية عام 2032، مضيفا أن هناك أيضا مخططا استراتيجيا للبحيرة، وتم العمل على هذه المخططات وفى إطارها، حيث تتم كل المشروعات الآن بناء على تخطيط وضعته الدولة المصرية.

وقال فى هذا الصدد: "لكن الأهم من ذلك هو الجدية والرغبة الحقيقية فى تنفيذ هذه المشروعات، والمتابعة المستمرة والدؤوبة من القيادة السياسية للحكومة وكل أجهزة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة ممكنة، إلى جانب السرعة فى الإنجاز لتعويض ما بين 30 و50 عاما كانت تعانى فيها هذه الخدمات والمرافق من الإهمال نتيجة لظروف كانت الدولة المصرية تعانى منها".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: ليس فى مقدورنا أن نسير بمعدلات طبيعية، ولكى نقوم بتعويض ذلك ونتجاوز هذه الأزمة لابد من العمل بمعدلات غير مسبوقة، فكل التخطيط والتنفيذ الذى كنا نقوم به كان ينصب فى الأساس على ثلاثة محاور رئيسية، وهى: التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التنمية المكانية.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الأمر الملموس دائما كان يتمثل فى الجانب المادى المتمثل فى الإسكان والطرق، بينما الأمر الواقع أن استثمارات الدولة المصرية كانت فى الإنسان المصرى فى الخدمات الكثيرة التى كان يعانى من نقصانها، لكننا لدينا إجمالى فى هاتين المحافظتين فقط من استثمارات خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى نهاية الشهر الماضى تجاوزت 812 مليار جنيه، وفى مجال بناء الإنسان كان لدينا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، تم إنفاق وضخ استثمارات تقدر بـ 46 مليار جنيه فى هذه الفترة للمحافظتين.

وقال رئيس الوزراء: هذا الإنفاق انعكس فى زيادة أعداد الفصول الدراسية ما بين 2014 إلى 2015 بكل محافظة؛ ففى الإسكندرية زادت هذه الأعداد بنسبة 21% وفى البحيرة زادت بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن القفزة الكبيرة كانت فى مجال التعليم الفنى؛ حيث شهدت محافظة الإسكندرية زيادة بنسبة 57%، و51% فى البحيرة، لأن الدولة كانت تشعر بمدى أهمية هذا التعليم، باعتباره يخدم قطاع الصناعة، وقطاع العمل، وذلك لكون هاتين المحافظتين تعتبران من القلاع الصناعية والزراعية المهمة، مضيفا أن الدولة عملت على تقديم مستوى معين من المدارس لم تكن قائمة من قبل، وكان ذلك يتمثل فى المدارس الدولية والمدارس المصرية اليابانية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها المحافظتان.

وفى السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التطوير طال أيضا المبانى التعليمية القائمة التى كانت تعانى من إهمال وتم تطويرها بنقلة نوعية كبيرة، متطرقا إلى التطوير الذى شهده مجال التعليم العالى، والذى شهد قفزة هائلة حققتها الدولة خلال السنوات الثمانى الماضية؛ حيث شهدت المحافظتان ضخ استثمارات فى هذا المجال، سواء فى تطوير جامعات مثل الإسكندرية ودمنهور القائمتين، بالإضافة إلى الإنشاءات الجديدة المتمثلة فى الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، التى حظيت بتشريف السيد الرئيس اليوم لافتتاحها، بجانب جامعة الإسكندرية الأهلية الجارى تنفيذها، وجامعة سنجور، بالإضافة للعديد من المستشفيات التعليمية التى نفذتها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية التى شرفها أيضا السيد الرئيس بافتتاحها، تعتبر مدينة علمية متكاملة، وهى تجتذب المصريين والوافدين من الدول القريبة، حيث أصبحت مقصدا لهم بفضل تميز المستوى التعليمى فى هذه المدينة.

وفيما يتعلق بالتطوير الذى شهدته جامعة دمنهور، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الجامعة شهدت تطويرا شاملا باستثمارات 1.6 مليار جنيه تم إنفاقها لتطوير جميع مبانى الجامعة، وإنشاء كليات جديدة، وإدخال التقنيات الحديثة إليها، بالإضافة إلى جامعة سنجور الجارى تنفيذها، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها قريبا فى مدينة برج العرب الجديدة؛ حيث أصبحت المدينة مركزا تعليميا على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الزخم من الجامعات والصروح التعليمية جعل من المدينة نقطة جذب كبيرة فى هذه المنطقة.

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن المدينة العلمية لجامعة الإسكندرية، والنموذج الذى يتم تنفيذه حاليا فى منطقة أبيس على مساحة 495 فدانا؛ حيث يتم تنفيذ بها جامعة الإسكندرية الأهلية، والدولية، كما يتم نقل عدد من الكليات التى كانت متناثرة فى أنحاء الإسكندرية، لكى تكون فى مكان واحد ومجمع واحد، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذها العام المقبل.

وفى مجال الرعاية الصحية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة استثمرت 5.5 مليار جنيه، بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، موضحا أن أعداد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة، قد زاد بصورة ملحوظة، حيث زاد عدد المرضى الذين تم علاجهم فى هذا الشأن بنسبة 86% فى الإسكندرية، بينما فى البحيرة كانت 110%، خلال السنوات الثمانى، الأمر الذى انعكس بالتالى على إجمالى النفقات فيما يخص العلاج على نفقة الدولة من 173 مليون جنيه فى الإسكندرية إلى 672 مليون جنيه، وفى البحيرة ارتفع من 192 مليون جنيه إلى 765 مليون جنيه؛ حتى نؤكد أننا لا نركز فقط على عملية التشييد والبناء، بل على العكس التركيز على الإنسان والمواطن المصرى، لافتا الى افتتاح العديد من الصروح الخدمية اليوم، منها مستشفى كوم حمادة المركزى بمحافظة البحيرة، والتى تخطت تكلفتها اكثر من 770 مليون جنيه، هذا الى جانب مجموعة من النماذج الاخرى التى تم تطويرها مثل مستشفى رشيد العام، والمعهد الطبى بدمنهور، فضلا عن المستشفيات التى تم انشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها بمحافظة الاسكندرية، بخلاف ما يتم تنفيذه فى اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء الى ان حجم ما انفقته الدولة فى هذا المجال بالمحافظتين، وصل الى 33 مليار جنيه، موضحا ان برنامج "تكافل وكرامة " فقط استحوذ على نحو 14,5 مليار جنيه من حجم هذا الانفاق، ووصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 1,6 مليون مستفيد، بالإضافة الى نحو 91 ألف مستفيد من ذوى الهمم، هذا فضلا عن اتاحة المزيد من التمويل الميسر وبدون فوائد.

ولفت رئيس الوزراء إلى الطفرة التى حدثت فى حجم المستفيدين من "برنامج وكرامة" بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة، حيث تضاعفت النسب ووصلت فى الاسكندرية إلى أربعة أضعاف، وفى البحيرة إلى ستة اضعاف، مؤكدا حرص الدولة على الوصول الى المستحقين الحقيقيين لهذه البرامج والخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء ان مشروع مضاعفة الطاقة الاستيعابية التخزينية للصوامع، هو احد اهم المشروعات التى حرصت الدولة المصرية على التوسع فيها، مشيرا الى انه تم زيادة السعة التخزينية بمقدار 390 الف طن بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة، وبذلك تصل القدرة التخزينية بهما الى 640 الف طن.

وأشار رئيس الوزراء الى ان حجم ما تم تجميعه من محصول القمح حتى الان وصل الى اكثر من 3,5 مليون طن من مختلف المزارعين المصريين، قائلا:" لولا وجود الصوامع بهذا الحجم والتطور، لكان سيتم التخزين بشكل نمطى فى الشون والاماكن المكشوفة"، لافتا الى ان نسبة الفاقد من طريقة التخزين بالشون كانت تصل الى نحو 30 % على الاقل، مضيفا: حجم الفاقد كان يصل الى 800 الف طن من اجمالى الكميات المجمعة حاليا، اذا كانت اماكن التخزين غير متوافرة فى شكلها الصحيح، مؤكدا ان تعامل الدولة مع هذا التحدى، والقيام بتنفيذ مثل هذه المشروعات ساهم فى الحد من نسبة الفاقد، واستخدامه لصالح المواطن المصرى.

واستعرض رئيس الوزراء عددا من الصور التى عكست حجم ما تم انشاؤه من صوامع لتخزين المحاصيل الإستراتيجية، وكذا التى تم رفع كفاءتها، الى جانب مجموعة من الصور الاخرى التى توضح جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية لمختلف المواطنين، وخاصة المواطنين من محدودى الدخل، من خلال التوسع فى مراكز بيع تلك السلع، وكذا مشروعات السيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بجهود تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أشار رئيس الوزراء الى التركيز الشديد على اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، موضحا ان حجم استثمارات الدولة فى مجال التنمية الصناعية وصل الى 14 مليار جنيه فى العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات الصناعية بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة، وهو ما انعكس على حجم المنشآت الصناعية المسجلة، وكذا العمالة المسجلة بصورة رسمية، لافتا فى هذا الصدد الى المجمعات الصناعية فى مرغم 1و2، بمحافظة الاسكندرية التى ساهمت فى توفير الالاف من فرص العمل، وكذا المجمع الصناعى نسيجى بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بتكلفة تجاوزة 1,4 مليار جنيه، ويضم 864 وحدة صناعية.

وأكد رئيس الوزراء ان الدولة لم تترك المصانع العريقة القائمة منذ فترات زمنية بعيدة، قائلا:" يتم عمل دراسات متكاملة وواقعية يتم على اساسها اختيار المصانع التى من الممكن ان تصلح للتطوير، والدولة فى هذه الحالة تنفق المليارات على التطوير، كما توضح الدراسات المصانع التى لا توجد جدوى من تطويرها، فالموضوع ليس عاطفة بل هو دراسات وحسابات مدققة لتحديد موقف الشركات والمصانع والجدوى المحققة من تنفيذ اعمال التطوير".

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء الى ان مشروع مجمع مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار، يعد احد المشروعات التى قامت الدولة بتطويرها، وذلك بتكلفة تجاوزت 6,5 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء الى جهود الدولة فيما يتعلق بالتوسع فى اقامة المراكز اللوجيستية، لافتا فى هذا الصدد الى المنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور.

واكد الدكتور مصطفى مدبولى على دور قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرا الى ان حجم التمويل الميسر الذى قدمته الدولة فى هذا القطاع للشباب بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة وصل الى نحو 4 مليارات جنيه لإتاحة 261 الف فرصة عمل.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة فى ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرا أنها أمل الشباب فى مجال ريادة الأعمال، والمشروعات البسيطة، لافتا إلى أن الدولة قدمت لتلك المشروعات بمحافظتى البحيرة والإسكندرية قروضا بنحو 4 مليارات جنيه لإتاحة حوالى 261 ألف فرصة عمل.

وتطرق مدبولى إلى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة برغم كونها حضرية، إلا أنها تعد أكبر محافظة زراعية على مستوى مصر، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التى ضخت فى مجال الاستصلاح الزراعى بها تجاوز رقم 84 مليار جنيه، مؤكدا أن أهم مشروع تنفذه الدولة المصرية فى القطاع الزراعى هو مشروع الدلتا الجديدة، ويشمل أكثر من 2 مليون فدان، موضحا أن الجزء الأكبر من هذا المشروع يقع داخل نطاق محافظة البحيرة، ولكن الجزء الأكبر من المياه التى ستروى أراضى المشروع تتجمع فى محافظة الإسكندرية، من خلال إعادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى، مشيرا لما ذكره السيد الرئيس صباح اليوم عند حديثه عن تنفيذ مشروع هندسى عملاق لإعادة استغلال نحو 7.5 مليون متر مكعب كانت تلقى كل يوم فى بحيرة المنزلة، ومصرف المكس، حيث نستطيع تحويلها هندسيا ضد الإنحدار الطبيعى، بواسطة محطات رفع عملاقة، ومعالجتها ثم استخدامها فى زراعة أكثر من 2 مليون فدان، وهى مساحة تكفى لإنتاج ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح مستقبلا.

وجدد مدبولى التأكيد على اعتبار مشروع الدلتا الجديدة واحدا من أكبر مشروعات الدولة المصرية فى تاريخها، حيث يشهد تنفيذ حجم هائل من الترع، سواء فى الأراضى الزراعية أو الصحراوية، إلى جانب خطوط مدفونة لنقل المياه، عبارة عن مواسير عملاقة يتم وضعها بالتوازى لنقل المياه، وهى بمثابة نهر لنقل المياه، إلى جانب تنفيذ محطات رفع عملاقة قاربت على الإنتهاء، منها محطة معالجة الصرف الزراعى فى الحمام، بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، التى ستكون الأكبر على مستوى العالم، ويخدم النطاق الأكبر محافظة البحيرة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تطوير ميناء الصيد برشيد، معتبرا أنه أحد المشروعات العملاقة التى طالما طالبت بها المدينة، إلى جانب إقامة مجمعات الإنتاج الحيوانى، التى تشتهر بها محافظة البحيرة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 6 مجمعات للإنتاج الحيوانى، ومجمعين لإنتاج الألبان بطاقة استيعاب 3 آلاف رأس ماشية تنتج قرابة 52.5 طن لبن كل يوم، هذه المشروعات يتابعها السيد الرئيس بنفسه وهناك توجيه بالتوسع فى تنفيذها فى كل مراكز حياة كريمة، ليكون لدينا العديد من مراكز تجميع الألبان التى تحقق فائدة للمزارعين من خلال تمكينهم من الاستفادة على النحو الأمثل من إنتاج الألبان لديهم.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجال التنمية السياحية، لافتا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 6.7 مليار جنيه لتطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وعلى الأخص الإسكندرية، مستعرضا نماذج لتطوير عدد من المنشآت التى كانت مهملة لفترات طويلة، ومنها متحف المجوهرات الملكية الذى تم افتتاحه، والمتحف اليونانى الرومانى الذى يتم العمل على إنتهاء تطويره بنهاية الشهر الجارى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك توجيها من السيد الرئيس بعدم اقتصار التطوير على مبنى المتحف اليونانى الرومانى وإنما يشمل المنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه خلال أقل من ثلاثة أشهر سيكون تطوير المنطقة المحيطة قد انتهى بالفعل. كما استعرض مدبولى أعمال التطوير بميدان ومبنى محطة مصر التاريخى بالإسكندرية، وكذا حدائق المنتزه، التى اعتبرها درة الحدائق والتى اكتمل تطويرها ويتم افتتاحها فى أقرب وقت، وكذلك حلقة السمك، لافتا إلى أنها كانت مبنى تاريخيا، وصل إلى مرحلة من الإهمال وكان آيلا للسقوط، ولكن الدولة بصدد إنهاء ترميمه، وتطويره وفق أحدث النظم لخدمة أهالى الإسكندرية، ثم تطرق إلى خطوات تطوير مسار العائلة المقدسة فى وادى النطرون، وكذا أعمال التطوير للمناطق الأثرية والكورنيش، والمرسى بمدينة رشيد التاريخية.

كما تناول مدبولى مجال رفع كفاءة العمران، حيث أشار إلى أن محافظتى الاسكندرية والبحيرة شهدتا ككل المحافظات تنفيذ عشرات الألوف من الوحدات السكنية، بنحو 132 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 73 مليار جنيه، إلا أن المشروع الأهم هو ما يخص تطوير المناطق غير الآمنة، حيث استعرض عددا من المناطق التى خضعت للتطوير بمدينة الإسكندرية فى هذا الإطار، وأهمها منطقة غيط العنب التى تحولت إلى منطقة بشائر الخير، والتى تشهد تنفيذ 84 ألف وحدة، لسكان كافة المناطق غير الآمنة، كما بدأ استيعاب سكان المناطق غير المخططة ضمن هذا المشروع، وكذلك منطقة الكسارة كواحدة من النماذج التى تم الانتهاء منها، ومنطقة طلمبات المكس، كأحد المناطق غير الآمنة، التى نجحت الدولة فى إزالتها وبناء مكان بديل، مضيفا أيضا أنه إلى جانب أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها فى كل بقعة فى مصر، ويشهد اقبالا كبيرا من جانب الشباب، إلا أن لمشروعات تطوير العمران القائم أهمية أيضا لكونها تشمل تطوير الميادين والشوارع والاهتمام بالمساحات الخضراء والمفتوحة.

ولفت رئيس الوزراء إلى مشكلة كبيرة تواجه مدينة الإسكندرية، صدر توجيه بضرورة التعامل معها، حيث أدى قدم العديد من العقارات فى الإسكندرية، إلى جانب البناء العشوائى الذى تم فى فترات معينة، إلى أن عددا من هذه المبانى أصبح يمكن أن يمثل خطرا، ولذا تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم كافة جهات الدولة تحصر بشكل دقيق جدا هذه المبانى لوضع حلول عاجلة للتعامل معها، وطرح البدائل، سواء كانت هناك فرصة لتدعيم مثل هذه المبانى أم أن هناك ضرورة لتوفير سكن بديل لقاطنيها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه لم يكن هناك سابقا مشروعات بديلة أو توسع عمرانى يوفر بدائل للشباب السكندرى، مشيرا إلى أنه لذلك تنفذ الدولة مشروعات عملاقة منها مشروع مدينة مشارف بالعامرية وتشهد تشييد حوالى 80 ألف وحدة اسكان متنوعة، لتناسب كافة احتياجات الأسر السكندرية بكافة مستوياتها، وتوفير مجتمع متكامل يضم كافة الخدمات، وعرض نماذج أخرى منها مشروع مدينة ضاحية راية وتشهد اقامة 23 ألف وحدة سكنية، ومشروع صوارى بعدد كبير أيضا من الوحدات يخدم مستويات متنوعة، وهذه المشروعات أتاحت بدائل من جانب الدولة تمثل توسعا لمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة رشيد الجديدة، وهى احدى مدن الجيل الرابع، التى بدأت الدولة تنفيذها، وعرض نماذج لباكورة ما تم تنفيذه ضمن هذا المشروع العملاق، وكذا مشروع بشائر الخير 4 الذى ينفذ فى مدينة رشيد الجديدة، وآلاف الوحدات السكنية للشباب فى المحافظتين، كبديل عن اللجوء إلى المناطق العشوائية.

وتناول رئيس الوزراء مجال مشروعات البنية التحتية والمرافق، مشيرا إلى أنه تم ضخ 26 مليار جنيه على هذه المشروعات بالمحافظتين، ففى مياه الشرب تم تحسين نوعية هذه الخدمة وتغطية المناطق غير المخططة التى كانت تعانى من نقص هذه الخدمة، لكن الطفرة كان مارحدث فى قطاع الصرف الصحى، حيث أن نسبة التغطية بمحافظة البحيرة كانت 28% فى عام 2014، وأصبحت الآن 40%، ومع اكتمال مبادرة حياة كريمة ستصل النسبة لـ 100%، معتبرا أن هذا القطاع يشهد مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحى، ومنها محطة التنقية الشرقية، والمشروع المكمل لها لإنتاج البايوجاز، لتوليد طاقة تخدم هذه المحطة العملاقة، والعديد من المحطات الأخرى وكلها نماذج لمشروعات نفذتها الدولة على مدار السنوات الثمانى الماضية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة الإسكندرية، كنتيجة للتغيرات المناخية، كانت تعانى على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، من موضوع الأمطار، موضحا أن المدينة تاريخيا كان بها شبكة لصرف الأمطار، معزولة عن شبكة الصرف الصحى، ولكن فى فترة زمنية معينة، منذ 30 سنة تقريبا، تم إلغاء هذه الشبكة وربطها بالصرف الصحى، إلا أنه نتيجة للتغيرات المناخية فقد غدا حجم مياه الأمطاروحده أضعاف قدرات شبكة الصرف الصحى الموجودة، ودعا ذلك السيد الرئيس لتكليف الحكومة بالبدء فورا فى انشاء شبكات صرف مياه أمطار للإسكندرية منفصلة بالكامل عن شبكات الصرف الصحى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: بدأنا منذ العام الماضى فى إنشاء شبكة صرف مياه أمطار منفصلة بالكامل عن شبكة الصرف الصحى، مشيرا إلى المرحلة التى بدأ العمل بها والمرحلة الحالية الجارى تنفيذها وسيتم الانتهاء منها قبل بدء موسم الأمطار بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وقد أنفقنا 1.4 مليار جنيه، وبدأ المواطن السكندرى يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها فى المناطق التى تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار، ولا تزال هناك أماكن أخرى تعانى ونتعامل معها، لكننا أصبح لدينا خطة محددة نقوم بتنفيذها فى هذا الصدد على قدم وساق، لكن العمل لا يتم إلا فى الأوقات التى لا تشهد نوات وأمطار؛ حتى نتجنب حدوث مشكلات أثناء عمليات الحفر والعمل فى تلك المناطق.

كما نوه رئيس الوزراء فى السياق نفسه إلى أننا نقوم بعمل حماية من أخطار السيول، مشيرا أيضا إلى أن مدينة الإسكندرية كانت دوما معرضة لخطر الغرق، وكان يقال إن هذه المدينة واحدة من المدن الواقعة على البحر المتوسط المعرضة للغرق، وقال: بفضل مشروعات حماية الكورنيش التى تكلفت أكثر من مليارى جنيه فنحن نقوم بحماية المدينة بهذه المشروعات.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى الأعمال التى تم تنفيذها لتطوير وتكريك بحيرة مريوط، والتى تمت بتوجيهات من السيد الرئيس تشمل جميع البحيرات المصرية، مستعرضا الوضع قبل التطوير وبعده لهذه البحيرة، الذى نستهدف من خلاله حماية الثروة السمكية ومضاعفتها، وتوفير فرص عمل للصيادين، فضلا عن الشكل الحضارى لهذه البحيرات، بعد أن كان يتم إلقاء مياه صرف زراعى بها بل ومياه صرف صحى فى بعض الأحيان، مؤكدا استمرار العمل على قدم وساق لهذه البحيرة وأيضا لبحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، ولم نترك بحيرة واحدة دون تطوير.

وفيما يتعلق بقطاع البترول، فأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك حجما كبيرا من الاستثمارات الذى بلغ 377 مليار جنيه، وهناك تركيز على تحويل وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، إلى جانب التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تم توصيل الخدمة لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، لافتا الى الاستثمارات الخاصة بالغاز الطبيعى فى مناطق شمال الاسكندرية وغرب الدلتا، والتى تضم عددا من المشروعات العملاقة فى هذا المجال.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار رئيس الوزراء الى ان حجم الاستثمارات فى هذا القطاع بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة وصل الى 36,6 مليار جنيه لإضافة طاقات جديدة، وصولا لتأمين واستقرار التغذية من هذا القطاع الحيوى، مستعرضا مجموعة من نماذج المشروعات المنفذة فى هذا الإطار.

ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه الى ان حجم ما انفقته الدولة على مشروعات شبكات الطرق والمحاور بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة وصل الى 45 مليار جنيه، لافتا الى ان محافظة الإسكندرية كان لها النصيب الاكبر من تنفيذ هذه المشروعات، موضحا ان هذه المشروعات ضمت تنفيذ ورفع كفاءة لـ350 كم، هذا الى جانب تطوير محطات السكك الحديدية، وكذا اقامة الكبارى، فضلا عن تطوير ميناء الاسكندرية العملاق، الذى سيشرف بافتتاح السيد رئيس الجمهورية له، مستعرضا مجموعة من الصور لما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا المجال، ومن ذلك اعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين، ونفق 45 الذى ساهم فى حل مشكلة مرورية مزمنة فى مدينة الإسكندرية، وكذا تطوير محطة مصر.

واشار رئيس الوزراء الى ان من اهم المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الطرق والمحاور، هو مشروع محور المحمودية، منوها الى التأثير الملموس من جانب المواطن السكندرى، وما ساهم به هذا المشروع فى تسهيل حركة المرور، قائلا:" هناك مشروعات يثار حولها كثير من الجدل خلال فترة تنفيذها، ولكن عقب الانتهاء من اعمالها يتضح مدى اهمية تنفيذه"، لافتا الى الاعمال التجارية التى تم تنفيذها لامتداد هذا المحور المهم بطول 55 كم لجانبى الطريق، اى حوالى 110 كم، موضحا ان هذا الامتداد يصل الى محافظة البحيرة، وذلك لخدمة مختلف المجمعات السكنية الموجودة على طول هذا المحور.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى مشروع محور المشير ابو ذكرى، الذى شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، له خلال الفترة الماضية، وتم تنفيذه على اعلى مستوى، وقال: قبل تطوير ذلك المحور، كان أهالى الإسكندرية يقطعون المسافة من الإسكندرية إلى المنطقة الصناعية فى برج العرب فى فترة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، ولكن بمجرد انتهاء ذلك المشروع اقتصرت المدة على 20 دقيقة فقط، وهذا ما يعكس مدى أهمية تلك المحاور؛ حيث يستطيع المواطن السكندرى الذى يمتلك مشروعا سكنيا فى برج العرب أن يذهب إلى هناك فى وقت قصير، ما يحفزهم على الانتقال إلى مدينة برج العرب والاستقرار فيها، وهذا ما يحقق نجاح المدن الجديدة وهدفها المتمثل فى تخفيف الكثافة السكانية عن المدن القائمة.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ميناء الإسكندرية الكبير، الذى يضم موانئ: الإسكندرية والدخيلة والمكس، والذى أكد أنه سيكون بحق "درة الموانئ المصرية على البحر المتوسط"، وأحد أكبر الموانئ على مستوى منطقة البحر المتوسط بأكملها، مشيرا فى هذا الصدد أيضا إلى تنفيذ محطة "تحيا مصر" على أعلى مستوى، وكذا تطوير مطار برج العرب الذى من المقرر الانتهاء منه بنهاية هذا العام ليكون مطارا دوليا على أرقى مستوى يستوعب الزيادة السكانية.

وأضاف مدبولى: آخر مشروع أود أن اختم به، هو مشروع "حياة كريمة"، ويكفينا فخرا كدولة أننا نجحنا فى تنفيذ هذا المشروع. وفى هذا الشأن أوضح أن محافظتى الإسكندرية والبحيرة تستأثران وحدهما بسبعة مراكز من إجمالى 52 مركزا و240 قرية من مشروع حياة كريمة، الذى يخدم فى المحافظتين اليوم أكثر من 5 ملايين مواطن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم التطوير المنفذ، فى إطار حياة كريمة، يظهر فى المدارس، والوحدات الصحية التى يتم تنفيذها، والمجمعات الحكومية التى تخدم المواطنين، ومراكز الشباب التى يتم رفع كفاءتها، وكذا الخدمات ومكاتب البريد، بالإضافة إلى خدمة الألياف الضوئية التى دخلت القرى لأول مرة، ومشروعات الصرف الصحى والمياه، إلى جانب مشروعات الإدارة المحلية التى تتم للأسواق والخدمات، ونقاط الإطفاء والإسعاف.

وأوضح، فى الإطار ذاته، أهمية مشروعات الرى وتأهيل الترع، التى من خلالها يتم إنقاذ ما بين 250 إلى 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية كانت تعانى من نقص المياه، نظرا لكونها تقع فى نهايات الترع، مؤكدا أن الدولة تستمر فى تنفيذ هذا المشروع خلال المرحلة القادمة. هذا إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية التى تنفذ، وتمويل المشروعات الصغيرة أيضا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى ختام عرضه، وجه رئيس مجلس الوزراء حديثه إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية قائلا: "نجوب، بمشاركة سيادتك، على مدار عام ونصف العام فى كل ربوع مصر لتسليط الضوء على حجم التنمية التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الثمانى الماضية، وستشهد الفترة القادمة أيضا تشريف فخامتك فى افتتاح المزيد من المشروعات فى محافظات أخرى؛ فنحن لا نترك أى مكان فى مصر دون أن تطاله يد التنمية وسنستكمل العمل لتحقيق طموحات كل شعب مصر الكريم".