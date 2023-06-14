السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «مشوار» خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "مشوار"، والتعليق الصوتى للفنان أحمد فؤاد سليم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى جامعة برج العرب التكنولوجية فى الإسكندرية.





والفيلم عبارة عن ثمرة التعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومجموعة من شباب مصر المبدعين، ونقطة انطلاق الفيلم تتمثل فى "يا مرحبا بالانتقادات المينة على المعلومات".

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.