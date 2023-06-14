الرئيس السيسي: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "انت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"ازاى هتعمل استحقاق دستورى في التعليم، عايزنى اضحك عليكم كلكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو انا معايا فلوس لكل الكلام ده".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص، تريد 250 مليار دولار هتجيبهم منين".