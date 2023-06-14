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الرئيس السيسي: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "انت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"ازاى هتعمل استحقاق دستورى في التعليم، عايزنى اضحك عليكم كلكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو انا معايا فلوس لكل الكلام ده".

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص، تريد 250 مليار دولار هتجيبهم منين".

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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