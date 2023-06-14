الرئيس السيسي: إن نجاكم ربنا مرة متستنوش ينجيكم كل مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عند افتتاح مصنع الغزل والنسيج في المحلة سنكون موجودين لأن ظروف الفيديو كونفرانس انتهى، وكل منا يريد الحد الأقصى فى كل حاجة والمثال في كل شيء ولن تسطيع أن نفعل كل ذلك".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، أن الحوار الوطني خطوة، واتفقنا عندما نناقش أي موضوع هذه خطوة من الخطوات ، والحوار الوطني ليس نهاية المطاف ، والعفو الرئاسي خطوة من الخطوات .

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لا نستطيع إلا نتحدث في الماضى لأن الماضي كان ممكن يخليكوا في خراب ، إن نجاكم ربنا مرة متستنوش ينجيكم كل مرة ، والفضل لله ولما بنقول كدة الناس تستغرب وتقول مش أنت اللى اتحركت ولكن ربنا اللى نجاكم يا مصريين".