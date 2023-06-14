الرئيس السيسي : كنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ليس لديك سوى أفكار لمواجهة نقص قدراتك، وقولى فكرة اعملها، مقدرين ما قاله النائب عبد المنعم إمام".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "تجيى تشتغل معانا فيه تعالى معانا وأى حد مرحب به لو هيضيف حاجة لمصلحة بلدنا فأنا مش هبقى كويس لو مرحبتش بيك وهبقى خائن أى حد يستطيع أن يضع طوبة هصقف له".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"على مهلك على نفسكم مش علية، كنت عارف حجم المشكلات اللى فيها مصر وعارف ان قدرة الناس على التحمل لها مدى ، وكنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا".