الرئيس يحسم الجدل بشأن تحرير سعر الصرف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الرئيس السيسى" خلال حديثه أمام فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أننا سنقف مع مصلحة المصريين حتى إذا تعارض الأمر مع مطالب صندوق النقد، وأمتلك مصلحة الوطن وحدى.

وذكر أنه ليس من حق أحد اتهام أى شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل، وأكدت الدولة كادت أن يكون دعمها للمنتجات البترولية يصل إلى صفر إلا أنها عادت مرة أخرى مع زيادة سعر الدولار.

ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.