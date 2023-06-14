السيسى يكرم مدير مدرسة فى كندا خلال المؤتمر الوطنى للشباب

جدة - نرمين السيد - وضمت قائمة أسماء المكرمين خلال المؤتمر الوطنى للشباب، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، الذى يقام تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية. محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. الدكتور أحمد مصطفى حجة فى مجال الفن والتصميم الإسلامى. فيبى وصفى مديرة مدرسة فوباتير بكندا، وتم اختيارها ضمن 100 إمراة ملهمة فى كندا عام 2021.

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