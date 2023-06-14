الرئيس السيسى: موزانة الدولة لم تتحمل جنيها فى مشروعات العاصمة والعلمين

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة برج العرب التكنولوجية فى الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن مشروعات العاصمة والعلمين وهل تحملت موازنة الدولة، تكاليفها، كما يتردد.





وقال الرئيس السيسى فى كلمته خلال المؤتمر الوطنى للشباب: "موزانة الدولة لم تتحمل جنيها فى مشروعات العاصمة والعلمين".

وتابع: "ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرا من الدول لسؤالنا عن كيفية تحقيق ذلك، رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق".

وأضاف الرئيس السيسى:"الموضوع كله كان أفكار، فالعاصمة الإدارية بدأت فكرة، وبدأنا تعظيم القدرات، وأدخلنا المكينة، كى تكون الدولة المصرية فى مستوى إدارى متقدم".

وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحدا من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية، مشددا: " لا مادفعناش فى العاصمة، وهل دفعنا جنيه للموازنة فى العلمين؟.. والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة ".

ويعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.