رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، إنَّ بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، مضيفا أننى كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم تصريحات الرئيس السيسى: وأضاف "السيسى" أنَّ حجم العمل المطلوب فى الدولة المصرية كبير جدًا. وتابع:"والله العظيم حجم العمل المطلوب فى مصر يحتاج إلى العمل ليل ونهار عشرات السنين بلا كلل ولا ملل".

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