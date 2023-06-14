جدة - نرمين السيد - يحل الكاتب والمفكر السياسى الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ضيفًا الليلة مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد"، على شاشة إكسترا نيوز ، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو، وحديث مفصل عن شهادته الفكرية والسياسية ومحاربة الإرهاب.





ويتحدث الدكتور عبد المنعم سعيد، عن تحليله السياسى لفترة حكم جماعة الإخوان، وما ترتب عليه من مخاطر شهدتها البلاد وأمنها القومى. ويذكر أن برنامج الشاهد يذاع اليوم بشكل استثنائى الساعة 12 ليلاً بدلا من الحادية عشر مساءاً. ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 يونيو .. «الباز» يوثق شهادة عبد المنعم سعيد فى «الشاهد» على إكسترا نيوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.