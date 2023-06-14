الرئيس السيسي: ما بخافش أبدا.. ولو كنت خوفت كان زمان مصر فى خراب ودمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 07:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تكلفت 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير، وانتهى الاحتياطى النقدى الخاص بالدولة خلال سنة ونصف، مؤكدا أنه لا يخشى فى الحق ومصلحة الوطن والمواطنين إلا الله.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية عقب ثورة 25 يناير قائلا: "اللى عمل الانتخابات وجاب الناس؟.. هل انا اللى جبت الناس دي.. ولا أنتم.. واتعملت حالة أفرزت حالة والدولة فكت، والأساس اللى كان موجود قبل كده ما بقاش موجود، وعملنا انتخابات، والبرلمان جاب اللى انتوا شفتوه ومرضتوش عليه، وبعد كده عملتوا انتخابات رئاسية وجبتوا اللى انتوا شفتوه يعنى خراب في خراب".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الوطني للشباب فى الإسكندرية: "إحنا اتكلفنا 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير غير الإرهاب، والاحتياطى خلص خلال سنة ونص اللى قعدت 15 سنة و20 سنة تكونوا وانت في 25 يناير وحتى الانتخابات خلصت عليه".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "جيه ومشى وضرب الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء ويزعل عبد المنعم ويقولى الناس الموجودة، ده إنقاذ وطن اللى هيحاسبنى عليه مش أنت، اللى هيحاسبنى عليه ربنا هيقولى ضيعت 100 مليون واتشردوا في كل حتة انا مبخففش ابدا ولو خفت كنت كلكم زمانكم في خراب ودمار".