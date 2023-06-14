الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج الناجحة والشهداء فى محافظة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يونيو 2023 07:32 مساءً - كرم الرئيس السيسى عددا من النماذج الناجحة والملهمة من أهالى الإسكندرية، حيث كرم الشهيد مقدم عماد الركايبى، والذى استشهد فى أبريل 2017 خلال هجوم إرهابى استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتتسلم الجائزة زوجته.

كما كرم الشهيد رقيب أول أمنية رشدى، يتسلم عنها الجائزة والدها محمد رشدى، و الفنان محمود عبد العزيز وتسلم عنه الجائزة ابنه محمد محمود عبد العزيز، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بالإسكندرية والذى قدم خدمات رجال الصناعة.

وكرم الرئيس السيسى، الدكتور أحمد مصطفى أستاذ زائر بلندن وهو حجة فى مجال الفن والتصميم الإسلامى، وتمكن من خلق نسيج متوافق بين موهبته كمصور وخطاط، و فيبى وصفى مديرة مدرسة بكندا واختيرت ضمن 100 إمرأة ملهمة فى كندا عام 2021 ، الكاتب عيسى بيومى مهندس وكاتب وروائى، وفيفيان معوض مصممة أزياء من الإسكندرية وتمكنت من إنشاء خط أزياء وتصدر تصميماتها للخارج.

وكرم الرئيس السيسى الدكتور عبد السلام عيد إبراهيم، فاز بجائزة النيل فى مجال الفنون عام 2023، وسارة أحمد السيد البطلة الرياضية من ذوى الهمم تفوقت فى عدة ألعاب وحصدت جوائز عدة بخلاف موهبتها الثقافية.