وزير التعليم: مدارس 30 يونيو تحظى باهتمام بالغ من الوزارة

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، 4 طلاب من مدرسة البشاير الدولية المتكاملة التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو، وذلك لتفوقهم وتميزهم الدراسى على مستوى الجمهورية والعالم.





وهنأ الوزير كلا من الطالب زياد سامح محمد النجار، الحاصل على المركز الأول على العالم فى المستوى الرفيع فى مادة الرياضيات، والطالبة حلا محمد درويش محمد حمص، الحاصلة على المركز الأول على القاهرة فى المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء.

كما هنأ الطالبة منة الله محمد عبد البديع، الحاصلة على المركز الأول على العالم فى المستوى الرفيع فى مادة اللغة العربية، والطالب عمر أحمد محمد صديق، الحاصل على المركز الأول على الجمهورية فى المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء، اللذان تسلم عنهم التكريم عادل فاروق خفاجة، مدير المدرسة، نظرا لأدائهم الامتحانات، متمنيا لهم خالص التوفيق والسداد.

وأشار الوزير إلى أن مدارس 30 يونيو تحظى باهتمام بالغ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى لا تدخر جهدا فى سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية بها، سعيا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لدعم وتطوير مدارس 30 يونيو وأن تظل برونقها وتحافظ على نجاحها.

ووجه الدكتور رضا حجازى، بإعفاء الطلاب المكرمين من المصاريف الدراسية للمواد الدراسية المتفوقين بها، كما وجه الشكر للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمدارس 30 يونيو الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل تربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيا وصقل خبراتهم ومواهبهم فى مختلف الأنشطة المدرسية، مما أثمر عن النتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب الذين يتم تكريمهم اليوم، وحصولهم على المراكز المتقدمة فى التفوق الدراسى على مستوى العالم وعلى مستوى الجمهورية كمدارس دولية مصرية.

وأجرى الوزير حوارا مع الطلاب عن أمالهم وطموحاتهم التى يسعون إلى تحقيقها، مشيدا بطلاب المدرسة، متمنيا لهم المزيد من التفوق وتنمية ما لديهم من مواهب وإبداعات نفتخر ونعتز بها جميعا.

جاء ذلك بحضور هشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير عام مجموعة مدارس 30 يونيو، وعادل فاروق خفاجة مدير المدرسة.