تفقدها الرئيس السيسى.. لمحات عن جامعة برج العرب التكنولوجية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الإنفوجراف التالى لمحات عن جامعة برج العرب:

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد تفقد جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس خلال لقاء مع عدد من أهالى قرية الأبعادية خلال زيارته لافتتاح مشروعات حياة كريمة، فى البحيرة، إننا نعمل على توفير رصيد من القمح والذرة والأرز والزيوت والدواجن لا يقل عن 6 أشهر.

وأوضح أن الجامعات التى تم إنشاؤها خلال 6 سنوات تكفى حتى عام 2050، متابعا: استطعنا الوصول إلى 2 مليون حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية.