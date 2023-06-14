محافظ القاهرة يستقبل عددا من المستثمرين

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبدالعال محافظ القاهرة، توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجبت، فرع شركة توتال العالمية الفرنسية بمصر، ومصطفى القونى مدير الشراكة بين توتال إنرجيز إيجبت وشركة أدنوك الإماراتية والوفد المرافق.





وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى جهود الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم المستثمرين والاستثمار باعتبار مصر إحدى أهم الدول الجاذبة للاسثمار، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تقوم بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين بما يعزز زيادة فرص العمل بها. ومن جانبه أكد توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجبت أن مصر سوق واعد لجذب الاستثمارات مشيرًا إلى نجاح الشركة فى جذب استثمارات شركة أدنوك للتوزيع القابضة إلى مصر، وهى إحدى شركات أدنوك الإماراتية، بعد قيامها بالاستحواذ على 50% من حصصها فى مصر باستثمار مبدئى بلغ حوالى 600 مليون دولار، سيتم زيادته لاحقا، حيث سيتم تطوير العديد من خدمات شركة ومحطات توتال/ أدنوك فى مصر بدءً من محافظة القاهرة التى سيتم افتتاح 5 محطات بها كمرحلة أولى فى عدة أحياء خلال الأسابيع القادمة. وقدم وفد الشركة الشكر لمحافظ القاهرة على التعاون الذى تقدمه محافظة القاهرة لشركته التى تعمل وتستثمر فى مصر بنجاح منذ 25 عاماً.

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