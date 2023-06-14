انتهاء دورة تدريبية للتعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة (صور)

جدة - نرمين السيد - انتهاء دورة تدريبية حول التعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء الدورة التدريبية التى جاءت تحت عنوان "التعريف بدليل الممارسات الإكلينيكية الجيدة (ICH E6) وتطبيقه من خلال متطلبات هيئة الدواء المصرية والقواعد المحلية والدولية المنظمة".





وتم خلال الدورة التدريبية، تعريف ممثلى الشركات والرعاة الرسميين للدراسات الإكلينيكية والمنظمات البحثية التعاقدية وطلبة الماجستير والدكتوراة، بكيفية تطبيق قواعد الممارسة الإكلينيكية الجيدة ICH E6 (R2) أثناء إجراء الدراسات الإكلينيكية فى مصر، وفقا للوائح وقوانين هيئة الدواء المصرية وللقواعد المحلية والدولية المنظمة، وكذلك مناقشة أهم التحديات لممارسة الدراسات الإكلينيكية فى مصر. يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل سبل الدعم والخبرات، وبناء كوادر بشرية متطورة؛ قادرة على التصدى لمستجدات سوق العمل.

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