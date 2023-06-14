رفع درجة الاستعداد فى مطار برج العرب الدولى بمناسبة موسم الحج (صور)

جدة - نرمين السيد - هذا وقد تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار والتى تشارك فى موسم الحج وتم تخصيص غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، وكذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج فى إنهاء إجراءات السفر.

وبهذه المناسبة، قام أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة ميدانية للمطار للتأكد من استعدادات موسم الحج.

ومن جانبه، وجه منصور التعليمات بتكثيف الجهود وتوفير كافة السبل لخدمة الحجاج ومساعدتهم، وخاصة كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

يذكر أنه من المقرر سفر 3 رحلات اليوم الموافق 14 يونيو، تحمل كل رحلة 300 راكبا إلى الأراضى المقدسة، خاصة حجاج قرعة محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وسوف تقلع غدا رحلتين لحجاج قرعة إسكندرية ومطروح.

وخلال الزيارة تفقد منصور، الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب الجديد والذى يعد أول مبنى ركاب ذكى صديق للبيئة بإفريقيا والشرق الأوسط، كما قام بتسليم بعض العالمين شهادات إتمام المنحة اليابانية، وفى نهاية الزيارة وجه منصور الشكر لجميع العاملين بالمطار على مجهوداتهم المكثفة فى المطار وخاصة أثناء موسم الحج.