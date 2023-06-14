قرار من «التعليم» بشأن مواعيد استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن مواعيد استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين.





وجاء فى الخطاب، إنه فى إطار حرص الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين لتحقيق الرضا الوظيفى، وكثرة الشكاوى من المعلمين لتخلفهم عن الموعد المحدد لتقديم ملفات تغيير المسمى الوظيفى الخاص بهم، نظرا لارتباطهم بأعمال الامتحانات، نفيدكم علما بأنه تم فتح باب استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى الخاص بالمعلمين مرة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استلام الملفات اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، وحتى الاثنين الموافق 26/6/2023 (تنسيق عام- فنى- خدمات)، مع الالتزام بالموعد المحدد وعدم الالتفات إلى أى ملف بعد هذا الميعاد.