وجاء فى الخطاب، إنه فى إطار حرص الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين لتحقيق الرضا الوظيفى، وكثرة الشكاوى من المعلمين لتخلفهم عن الموعد المحدد لتقديم ملفات تغيير المسمى الوظيفى الخاص بهم، نظرا لارتباطهم بأعمال الامتحانات، نفيدكم علما بأنه تم فتح باب استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى الخاص بالمعلمين مرة أخرى.
وأوضحت الوزارة أنه يتم استلام الملفات اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، وحتى الاثنين الموافق 26/6/2023 (تنسيق عام- فنى- خدمات)، مع الالتزام بالموعد المحدد وعدم الالتفات إلى أى ملف بعد هذا الميعاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار من «التعليم» بشأن مواعيد استلام ملفات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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