مساعد الوزير للشئون الإفريقية يحمل رسالة من وزير الخارجية لنظيرته التنزانية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير دكتور محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، مع مبروك ناصر مبروك، نائب وزير الخارجية التنزانية، وسلمه رسالة من سامح شكرى، وزير الخارجية لنظيرته التنزانية، حول مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات تنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريرى" الذى يمثل أحد أكبر المشروعات القومية فى تنزانيا، ويقوم بتنفيذه تحالف مصرى من شركتى المقاولون العرب والسويدى.





هذا بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين فى دورتها الرابعة، والمخطط انعقادها قبل نهاية العام الجارى، خاصة على ضوء توجيهات وزير الخارجية فى هذا الصدد.



هذا، وقد أشار مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية أنه بحث مع نائب وزير الخارجية التنزانية التطور الكبير الذى شهدته العلاقات بين البلدين فى الاَونة الأخيرة وكيفية الارتقاء بها فى المرحلة القادمة، وكذلك التطورات الإقليمية التى تشهدها منطقة شرق إفريقيا، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة، مبرزاً استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم ولعب دور بناء فى هذا السياق.

كما أكد السفير البدرى على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لدولة تنزانيا الشقيقة، خاصة فى الموضوعات التى تشكل أولوية للحكومة التنزانية وفى مقدمتها برامج بناء القدرات للكوادر التنزانية للاستفادة من الخبرات المصرية فى القطاعات المختلفة ومن بينها الصحة والتعليم والتعليم الفنى والزراعة والرى.

وكذلك أهمية الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات الأمنية والعسكرية على ضوء الخبرة المصرية الكبيرة فى هذه المجالات، مشيداً بالتعاون القائم بالفعل بين البلدين فى هذا الإطار، ومبدياً تقدير مصر الشديد لخصوصية العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى اَفاق أرحب.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية التنزانية عن اعتزاز بلاده بالدعم الذى تقدمه مصر فى المجالات المختلفة، وتطلعهم لتعزيز التعاون والتنسيق فى المرحلة المقبلة، والاستفادة من التجربة المصرية الفريدة فى تحقيق التنمية الشاملة فى الارتقاء بمعدلات التنمية فى تنزانيا. كما أعرب عن ارتياحهم للتطور الذى تشهده معدلات تنفيذ مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى"، وتطلعهم للانتهاء منه فى التوقيتات المحددة، خاصة فى ظل تعويل الحكومة والرأى العام التنزانى على المشروع فى تحقيق نقلة نوعية على مسار التنمية وتوفير الطاقة الكهربائية التى تحتاجها البلاد بشدة، كما أبدى تقديرهم الكبير لامكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات قومية بهذه الحجم بالكفاءة والسرعة اللازمة، وكذلك الدور الكبير الذى تلعبه مصر على الساحة الإقليمية والدولية فى دعم جهود الأمن والتنمية فى القارة الأفريقية بشكل عام وفى تنزانيا بشكل خاص.