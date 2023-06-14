جدة - نرمين السيد - ونشرت أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على النحو التالى: - توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية - سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها - التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا -الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة -تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى -توفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم -تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب -تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين -المشروع الأضخم لتغيير حياة الريف المصرى -تم إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة -وفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة للشباب بمحافظات الصعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرص عمل والارتقاء بكل مناحى الحياة.. أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.