وزير التعليم: هذا موعد إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستتيح نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، عبر موقعها الرسمى، بعد الانتهاء من كافة الامتحانات؛ حرصا على مصلحة الطلاب وحفاظا على تركيزهم وعدم تشتتهم.





وأضاف الوزير، أن الوزارة هذا العام، اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام، حرصا على حق الطالب وبما يحقق مبدأ العادلة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ولفت إلى أنه من أهم آليات وضوابط امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2022/2023، هى مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة، ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

وشدد الوزير على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة فى سؤال الاختيار من متعدد، وهذا من مهام اللجنة المشكلة لمراجعة دقة الأسئلة.

وبالنسبة للأسئلة المقالية، قال حجازى إنها كذلك سيتم تصحيحها إلكترونيا على التابلت فى ضوء مقاييس الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانا لدقة التقدير، وفى حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديرى المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

وأدى طلاب الثانوية العامة خلال اليومين الماضيين، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، واعتبارا من الأحد المقبل 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023، يبدأون امتحانات المواد الأساسية.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.