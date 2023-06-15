جدة - نرمين السيد - وجاءت جداول الامتحانات كالتالى:-
★ أولا المرحلة الإبتدائية
- الصفوف الأول والثانى والثالث، فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع، يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.
- الصف الرابع الإبتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
- الصف الخامس الإبتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم، يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023
- الصف السادس الإبتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) الثامن صم، يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023
★ ثانيا: المرحلة الاعدادية
- الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023
- الصف الثانى الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023
- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.
★ ثالثا: المرحلة الثانوية
- الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023
- الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023
- الصف الأول الثانوى العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023
- الصف الثانى الثانوى العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023
★ رابعا: التعليم الفنى
-يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023 حسب التخصصات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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