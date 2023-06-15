محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023

جدة - نرمين السيد - وجاءت جداول الامتحانات كالتالى:-

★ أولا المرحلة الإبتدائية

- الصفوف الأول والثانى والثالث، فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع، يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الإبتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الإبتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم، يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الإبتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) الثامن صم، يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

★ ثانيا: المرحلة الاعدادية

- الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثانى الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

★ ثالثا: المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

- الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوى العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

- الصف الثانى الثانوى العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

★ رابعا: التعليم الفنى

-يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023 حسب التخصصات