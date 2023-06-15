هولندا تخطف التعادل ضد كرواتيا 2-2 فى الدقيقة 96 وتتجه للأشواط الإضافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 12:30 صباحاً - تعادل منتخبا هولندا ضد كرواتيا إيجابياً بنتيجة 2-2 خلال فعاليات الوقت الأصلي من المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "فينورد" في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 وسط حالة من الشغف لنتيجة القمة التي ستجمع الفريقين لتحديد هوية المتأهل لنهائي المسابقة حديثة العهد في القارة الأوروبية.

أهداف مباراة منتخب هولندا ضد كرواتيا

أحرز أهداف المباراة كل دونيايل مالين في الدقيقة 34 من عمر اللقاء لصالح منتخب هولندا، بينما جاء هدفا كرواتيا عن طريق الثنائي اندريج كراماريتش من ركلة جزاء، وماريو باساليتش في الدقيقتين 55، و73 على التوالي.

وفي الدقيقة 96 نجح نوا لانج فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب الطواحين أعاد به الأمل لهم في المواجهة التي اتجهت إلى الوقت الإضافي لحسم المتأهل.

هولندا ضد كرواتيا

وتاريخياً التقى منتخبا هولندا ضد كرواتيا في مباراتين قبل مواجهة اليوم تقاسم فيها الطرفين الفوز في كليهما بينما سجل أصحاب الأرض 4 أهداف مقابل هدفين لفريق لوكا مودريتش.

ويعتلى النجم الشاب الغائب ماتياس دي ليخت قائمة أغلى اللاعبين بواقع 75 مليون يورو بينما يأتي ماتيو كوفاسيتش بقيمة 40 مليون.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

ويواجه الفائز من مباراة اليوم نظيره من مباراة إيطاليا ضد إسبانيا التي ستقام مساء الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي بيان رسمي، تأكد غياب ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني أمام كرواتيا بسبب إصابة فى عضلة السمانة تعرض لها خلال تدريبات الطواحين الهولندية.

ووفقاً لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أقيمت 156 مباراة من أصل 160 مواجهة ستقام في النسخة الحالية من بطولة دوري الأمم الأوروبية ويتبقى 4 لقاءات حتى الأن هما مواجهتي دور نصف النهائي ومباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

وسجلت المنتخبات المشاركة في البطولة 409 هدفاً بواقع 2.63 دقيقة للهدف الواحد بمتوسط 34 هدفاً كل دقيقة، كما شهدت المباريات تسجيل الربع الأول من الشوط الثاني أعلى معدل لتسجيل الأهداف بواقع 86 هدفاً بينما كان الربع الأول من اللقاءات الأقل تهديفاً بواقع 40 حتى الآن.

وتصدر منتخب تركيا الفرق الأكثر تهديفاً في المباريات بواقع 18 هدفاً متفوقاً على جورجيا صاحبت الستة عشرة هدفاً، وهولندا التي أحرزت 14 هدفاً، وصربيا 13 فقط، ولاتفيا 12، وألمانيا صاحبت الترتيب السادس بواقع 11 هدفاً.

بينما تصدر منتخب اسبانيا قائمة المنتخبات الأكثر استحواذاً في بطولة دوري الأمم الأوروبية بواقع 68.5%، يليه منتخب سلوفاكيا بواقع 66%، وألمانيا ثالثاً بواقع 64%، وتركيا 63.8%.

ونفس الحال جاء منتخب إسبانيا الأكثر في دقة التمريرات بواقع 90.2% متفوقاً على بلجيكا التي جاءت بنسبة 89%، وفرنسا ثالثا بواقع 88.8%، وهولندا بنسبة 88.5%.

وتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، وميتروفيتش مهاجم صربيا بنفس الرصيد، يليه كفاراتسخيليا بواقع 5 أهداف، كما تصدر بانكو لاعب رومانيا قائمة مستر أسيست بعدما صنع 4 أهداف، يليه تاديتش بنفس الرصيد.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب اجتماع اللجنة التنفيذية ، إنه سيتم توسعة بطولة دوري الأمم الأوروبية ليضاف لها مرحلة لخروج المغلوب عقب عام 2024.

وسيلعب دور خروج المغلوب في مارس، وسيكون حلقة الوصل بين دور المجموعات الذي سينتهي في نوفمبر والنهائيات التي تلعب في يونيو.

وسيشارك متصدر ووصيف كل مجموعة في الدرجة الأولى في مباريات دور الثمانية التي ستلعب بنظام الذهاب والإياب ويتأهل الفائز لقبل النهائي.

وضمن التغييرات الأخرى ستكون التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أوروبا وكأس العالم أكثر ارتباطاً، وستوزع الفرق على 12 مجموعة مع وجود أربعة أو خمسة فرق في كل مجموعة.

وقال "يويفا" في بيان إن الشكل الجديد المعتمد لهذه المسابقات سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2024.

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: بيجلو.

خط الدفاع: آكي، فان دايك، جيروتريدا، دومفريز.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كوبمينرز، ويفر.

خط الهجوم: سيمونز، جاكبو، مالين.

بينما جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يروانوفيتش، أوتالو، فيدا، بيريشيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاتيتش.

خط الهجوم: باسالي، كراماريتش، إيفانوسيك.