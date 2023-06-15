وزير البترول: نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض الكربون

جدة - نرمين السيد - قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول يعمل وفقا لاستراتيجية متكاملة لخفض الكربون من أنشطته من خلال 6 ركائز أساسية بما فى ذلك الهيدروجين منخفض الكربون.





جاء ذلك فى تصريح لوزير اليوم الثلاثاء خلال جلسة مباحثات مع جين توجوود الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين فى المملكة المتحدة والرئيس التنفيذى لقطاع تقنيات العوامل المساعدة لشركة "جونسون ماتى"، وذلك على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وسلط الوزير الضوء على مخرجات يوم خفض الكربون الذى نظمه قطاع البترول على هامش مؤتمر المناخ COP27 كنافذة لصناعة الطاقة العالمية للتركيز على الجهود والالتزامات لمواصلة العمل من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع التخفيض التدريجى للانبعاثات.

وأشار الملا إلى الدور المهم الذى تلعبه وزارة البترول والثروة المعدنية فى دفع عجلة اقتصاد الهيدروجين المحلى فى مصر تماشيا مع رؤية مصر لتصبح لاعبا إقليميا رائدا فى مجال الهيدروجين.

وأضاف أنه على غرار المملكة المتحدة، تدرس مصر أيضا الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الهيدروجين، لافتا إلى أن سعر الهيدروجين الأخضر سيصبح أكثر تنافسية فى المستقبل بسبب تنامى الطلب العالمى على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ولا سميا من دول أوروبا.

وأوضح أن سوق الهيدروجين لا يزال فى طور النمو، وأن تحقيق أسعار مستدامة للهيدروجين سيكون مدفوعا بتنفيذ المشاريع وأنشطة البحث والتطوير من خلال القطاع الخاص.

واستعرض الملا آخر اتفاقيات الشراكة فى مجال الهيدروجين المتمثلة فى تعاون الوزارة مع شركة "سكاتك" لتطوير أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر فى مصر باستخدام ثانى أكسيد الكربون من مشروع إنتاج الميثانول الحيوى.

وتم خلال جلسة المباحثات مناقشة الفرص المتاحة للتعرف على تقنيات شركة جونسون ماتى لإنتاج الميثانول الأخضر وكذلك إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون من الغاز الطبيعى، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بين مصر والمملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بحوكمة اقتصاد الهيدروجين.