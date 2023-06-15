الأرصاد تكشف عن ظاهرتين تؤثران على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.