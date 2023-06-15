حكم صلاة ركعتى الطواف فى غير مقام سيدنا إبراهيم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الرسمى على الإنترنت، نصا: "مِن السُّنَّة إذا انتهى الطائفُ مِن طوافه بالبيت أن يصلى ركعتى الطواف عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة؛ لعموم قول الله تعالى: "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، ولفِعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأمرِه، وأنه لَم يَدَعْهُما، فدلَّ ذلك على سُنِّيَّتِهِمَا وتأكيد أمرِهما".

فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، قال: "قَدِمَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّف.. أخرجه الشيخان.

وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ".. أخرجه الإمام البخارى فى "صحيحه".

وجاء فى حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، فى صِفَةِ حَجة الوداع: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا طاف بالبيت الحرام "نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأَ: "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْت "وهو جزءٌ مِن حديث مطولٍ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه.

وأضافت الإفتاء: "ثبتت الآثار عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه لَمَّا طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتَين، وأجمعوا على قول ذلك؛ كما قال الإمام ابن عبد البر فى "الاستذكار" وأجمعوا أيضًا على أنه ينبغى لكلِّ طائفٍ إذا فَرَغَ مِن طوافه أنْ يصلى خلف المقام ركعتَى الطواف؛ كما قال الإمام النووى فى "شرح صحيح مسلم".

وتابعت: "ثم اختلفوا فى حكم هاتين الركعتين؛ هل هما واجبتان فى حق الطائف بالبيت أو سُنَّة؟، والمختار للفتوى: أن هاتين الركعتين مشروعتان على جهة كونهما سُنَّة مؤكدة؛ سواء فى الطواف الواجب أو فى طواف التطوع؛ وهذا ما ذهب إليه المالكية فى أحدِ أقوالٍ ثلاثةٍ اختاره القاضى عبد الوهاب؛ والشافعية، والحنابلة فى الصحيح.

واستطردت الإفتاء: "مع كون السُّنَّة أنْ تُصلَّى ركعتا الطَّواف خلف المقام، إلا أن الفقهاء قد أجمعوا على أنَّ الطائف يجزئه أنْ يصلى الركعتين حيث شاء؛ كما قال الإمام ابن المنذر فى "الإجماع".. وأنه إن لم يُصَلِّ عند المقام أو خَلْفَ المقام فلا شيء عليه؛ كما قال الإمامُ ابن عبد البر فى "الاستذكار".

وقد أجاز الفقهاء مع مراعاة هذا الخِلَاف أن تُصلى هاتان الركعتان فى أى موضِعٍ؛ سواء كان هذا الموضع فى الحرم أو خارجه؛ إذ لَيْسَ لركعتى الطَّواف مَوضِعٌ معيَّن يجب أن تُصلَّيَا فيه، بل يجوز إقامتهما فى أى موضِع أَرَادَ الطَّائِفُ، حتى لَوْ صَلَّاهُمَا فِى وَطَنِهِ أو غَيْرِهِ مِنْ أَقَاصِى الْأَرْضِ جَازَ.

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وَإِن كَانَت صلاتهما خلف الْمقَام أفضل وأولى إذا تيسَّر ذلك وأمكنه من غير مزاحمة؛ لما أخرجه الإمام البخارى فى "صحيحه" معلَّقًا قال: "وَطَافَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِى طُوًى".

وبناءً على ذلك، فإنه يستحب للطائف بالكعبة أن يؤدى ركعتى الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يفعل فحيثما تيسَّر له ذلك فى أى موضع من المسجد الحرام أو مكة وسائر الحَرم، أو فى أى مكان يناسبه، خاصة عند وجود الزحام الشديد، ولا حرج عليه فى ذلك شرعًا.