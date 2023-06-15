الصحف تبرز تفقد الرئيس السيسى عددا من مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - كما اهتمت الصحف بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (نصر 56) الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية (المايلز)، وذلك ضمن خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتابعت الصحف وقائع الكلمة التاريخية التى ألقاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس عبر الفيديو كونفرانس بمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، حيث أكد أن الأزمات التى تخيم على إنسان العصر الحديث، هنا فى الشرق، وتزحف الآن بقوة لتضيق عليه الخناق فى الغرب، ما كان لها أن تكون لو أن حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ فى التنكر للدين، ولم تلق به وبتعاليمه وراء ظهرها.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع تفقد الرئيس السيسى أمس عددا من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وشملت جولة الرئيس (الوحدة الصحية، ودار المسنين، ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومجمع الخدمات الزراعية)، فضلا عن مداخلته فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمحافظة الإسكندرية.

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسى خلال لقائه أمس مع أهالى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ومشاركتهم فى مأدبة إفطار على هامش جولته التفقدية- أننا نستطيع معا كدولة وشعب أن نتغلب كل التحديات التى تواجهنا ، مضيفا لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده، لا رئيس ولا حكومة ولا مؤسسات، ولكن نستطيع معا كدولة وشعب أن نواجه التحديات .

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسى القول: إن ما رأيته من مشروعات فى قرية الأبعادية؛ يجعلنا أكثر إصرارا على الاستمرار فيما نقوم به الآن حتى يتم الانتهاء من تطوير كل القرى فى الريف المصرى، وليس فقط المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة .

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى تفقد دار مسنين الأبعادية، وقال لنزلاء دار مسنين الأبعادية: جئت إليكم للاطمئنان على أحوالكم، وتساءل هل كل احتياجاتكم متوفرة؟ ، وأجاب النزلاء بأن جميع احتياجاتكم متوفرة، كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة الزيارة الرئيس السيسى إلى الدار.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس تفقد عقب ذلك مجمع الخدمات التكنولوجية، وأعرب عن شكره لكل العاملين على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل حول الخدمات التى يقدمها المجمع من بينها مكاتب خاصة للشهر العقارى والبريد المصرى والأحوال المدنية والوحدة المحلية المتمثلة بالمركز التكنولوجى.

وأبرزت الصحيفة ترحاب أهالى قرية الأبعادية بالرئيس السيسى، فى مشهد جماهيرى حاشد، مشيرة إلى إشادة الأهالى بإنجازات الرئيس، قائلين نحن فخورون بك لأنك رفعت اسم مصر عاليا، ومن الله علينا واختارك لنصرة هذا البلد ، موجهين الشكر للرئيس السيسى، على جميع الخدمات المقدمة لهم.

فى حين تناقلت صحيفة (الأهرام) تشديد الرئيس السيسى - فى مداخلة خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية أمس - على أن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، وأنه أمين مع المصريين وأمين عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسبه، قائلا: حساب البشر سهل.. ولكن حساب رب البشر أصعب.. ربنا مطلع على كل شيء .

وأشارت إلى أن الرئيس أكد أن حجم العمل المطلوب فى الدولة المصرية كثير جدا، ويحتاج إلى العمل ليلا ونهارا، لعشرات السنين بلا كلل أو ملل وبأموال ضخمة، ووجه الشكر لكل من أسهم فى المشروعات والأنشطة التى تم تنفيذها فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة سواء من الدولة أو من خلال منظمات المجتمع المدنى. وقال إن الكثير من المشروعات التى نقوم بها لو كانت تمت فى أماكن جديدة لم تكن ستكلف كل هذه التكاليف، موضحا أننا نضطر أن نصلح ثم نقوم بالبناء على ما تم إصلاحه.

على هامش الجولة التفقدية للرئيس السيسى، نشرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض عددا من محاور العمل الوطنى فى مختلف المجالات بالمحافظتين خلال السنوات الثمانى الماضية.

ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء أن الأمر الملموس دائما كان يتمثل فى الجانب المادى المتمثل فى الإسكان والطرق، بينما الأمر الواقع أن استثمارات الدولة المصرية كانت فى الإنسان المصرى فى الخدمات الكثيرة التى كان يعانى من نقصانها، لكننا لدينا إجمالى فى هاتين المحافظتين فقط من استثمارات خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى نهاية الشهر الماضى تجاوزت 812 مليار جنيه، وفى مجال بناء الإنسان كان لدينا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، تم إنفاق وضخ استثمارات تقدر بـ 46 مليار جنيه فى هذه الفترة للمحافظتين.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى أكد أهمية الزيارة التى تأتى ضمن العديد من الزيارات والجولات التى يقوم بها رئيس الجمهورية فى ربوع مصر كلها؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذى يتم على أراضى الدولة، موضحا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها نحو تحقيق هذا الهدف، لإيمانها الراسخ بأن المواطن المصرى يستحق أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل، وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج .

عسكريا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (نصر 56) الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى، باستخدام مقلدات الرماية (المايلز)، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة تضمنت عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة باستخدام نظم ومقلدات الرماية (المايلز)؛ للاستفادة بالمنظومات الحديثة التى تحقق الواقعية فى التدريب؛ فضلا على قدرتها فى تحقيق التقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة بالمشروع. وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وذكرت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استخدام أحدث نظم التدريب المتطورة بالتزامن مع التطوير المستمر لمحاكيات التدريب عالميا؛ ما يسهم فى الارتقاء بمعدلات الأداء وصولا لأعلى مستويات الكفاءة القتالية.

كما تابعت الصحف وقائع الكلمة التاريخية التى ألقاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس عبر الفيديو كونفرانس بمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، حيث أكد أن الأزمات التى تخيم على إنسان العصر الحديث، هنا فى الشرق، وتزحف الآن بقوة لتضيق عليه الخناق فى الغرب، ما كان لها أن تكون لو أن حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ فى التنكر للدين، ولم تلق به وبتعاليمه وراء ظهرها، وأنها تعلمت من هدى السماء حرمة الدماء، وقيمة «العدل» ومحوريته فى استقرار الأفراد والمجتمعات.

ونسبت صحيفة (الأهرام) إلى فضيلة الإمام الأكبر القول إنى أخاطبكم اليوم من «مصر»، واحة السلام وملتقى الأديان، وبلد الحضارة والتاريخ، والأمن والأمان، وإنه ليسعدنى أن يأتى حديثى إلى حضراتكم تلبية لدعوة عزيزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضوا منتخبا ورئيسا للدورة الحالية لمجلس الأمن.

وأضافت الصحيفة أن شيخ الأزهر أكد أنه ليس من العدل، ولا من العلم فى شيء ما يقال من أن الإسلام دين السيف ودين الحروب، موضحا أن التاريخ يشهد على أن الحرب فى الإسلام حالة استثنائية، وضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس وعن الأرض والعرض والشرف.

إلى ذلك، أفادت صحيفة (المصرى اليوم) بأن وزارة الزراعة بحثت سبل تعزيز التعاون مع إحدى الشركات الروسية فى إنتاج التقاوى والمبيدات والأسمدة والمخصبات فى إطار اهتمام مصر بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار ورغبة الجانب الروسى التوسع فى مصر، وتسجيل منتجات الشركة فى السوق المصرية لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد للشركة حتى تكون البداية قوية فى الأسواق المصرية.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الزراعة السيد القصير - خلال لقاء مع سالس دفاتشى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية الهامة العاملة فى إنتاج التقاوى والمخصبات الزراعية فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار ورغبة الجانب الروسى التوسع فى مصر، وتسجيل منتجات الشركة فى السوق المصرية لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد لاسم الشركة حتى تكون البداية قوية للشركة فى الأسواق المصرية.

فيما سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على اللقاء الذى عقده وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم مع وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية عبدالمنعم بيلاتى، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وفى إطار استضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعنى بالمياه (AMCOW) خلال الفترة (13- 15) يونيو 2023.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد سويلم -خلال اللقاء- قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، متوجها بالشكر للجمهورية التونسية على موقفها الداعم لمصر فى ملف المياه.

وتحت عنوان (مصر تقدم خبراتها الفنية فى الرى للدولة الإفريقية)، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزير الموارد المائية والرى، التقى عددا من وزراء المياه والرى الأفارقة، منهم جاما تاقال عباس، وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الرى حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف مشيرا إلى أنه يتم حاليا السير فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور هانى سويلم، التقى أيضا، مع رتراند وزیر المياه بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، حيث أعرب سويلم عن رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية استجابة لاحتياجات المواطنين بدولة إفريقيا الوسطى، كما التقى سويلم، مع إبراهيم وزير المياه الحضرية والريفية التشادى؛ لبحث التحديات المائية التى تواجه البلدين والمخاطر التى تتعرض لها بحيرة تشاد بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

رياضيا، أوردت صحيفة (الأهرام) تأهل المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى نهائيات أمم إفريقيا، التى تستضيفها كوت ديفوار بعد فوزه على غينيا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة الإفريقية؛ ليتصدر الفراعنة قمة مجموعتهم برصيد 12 نقطة ويتوقف رصيد غينيا عند 9 نقاط.

وذكرت الصحيفة أن غينيا تقدمت بهدف فى الدقيقة 26 عن طريق جيناسى وتعادل تريزيجيه لمصر فى الدقيقة 42 وأحرز مصطفى محمد هدف الفوز فى الدقيقة 79.