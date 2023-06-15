وزير الصحة يوجه بسرعة تطوير الموقع العام لمستشفى وادى النطرون بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بسرعة العمل على رفع كفاءة وحدة العناية المركزة بمستشفى وادى النطرون التخصصى فى محافظة البحيرة، وكذلك سرعة تنسيق وتطوير الموقع العام للمستشفى.





جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة والسكان، الميدانية المفاجئة، لمستشفى وادى النطرون التخصصى بمحافظة البحيرة، فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التى يجريها للمنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار- فى بيان، اليوم الخميس- أن الوزير بدأ زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ؛ لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية، حيث تابع الوزير الخدمات المقدمة لمصابى الحوادث؛ للوقوف على مستوى استعداد المستشفى لاستقبال تلك الحالات نظرًا لموقعه الجغرافى المهم بطريق (القاهرة - إسكندرية) الصحراوى.

وراجع الوزير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ؛ للتأكد من توافرها، مشددًا على الفرق الطبية داخل القسم بالالتزام بجداول ونوبتجيات العمل خلال العطلات والإجازات خاصة بموسم الصيف نظرًا لزيادة الترددات على المستشفى.

وتفقد الوزير قسم العيادات، حيث اطلع على خطة التوسع فى الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تم استحداث عيادتى (جراحة الوجه والفكين، وجراحة المسالك) خلال العام الحالى، كذلك يضم المستشفى 14 عيادة فى مختلف التخصصات الطبية.

كما تفقد الوزير وحدة الأشعة المقطعية الجديدة التى تم تزويد المستشفى بها مؤخرًا، كما اطلع على نسب التردد والإشغال للمرضى بالمستشفى، والذى يعمل بطاقة استيعابية 36 سريرًا، و16 سرير رعاية مركزة، و10 أسرة طوارئ، و7 حضانات، و17 ماكينة غسيل كلوى.