- 1/3
- 2/3
- 3/3
يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.
ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمى للمشروع لكى يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة فى مجال مشاركة الدراجات.
وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير (500) دراجة و(45) محطة؛ لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيب أولى محطات مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك» بالتحرير (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.