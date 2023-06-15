تركيب أولى محطات مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك» بالتحرير (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة القاهرة فى تركيب أولى محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير فى إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.





يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمى للمشروع لكى يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة فى مجال مشاركة الدراجات.

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير (500) دراجة و(45) محطة؛ لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.