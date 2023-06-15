جدة - نرمين السيد - وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحرى بمصر، وتساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليا، وتوفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول الرئيس السيسى إلى ميناء الإسكندرية لافتتاح محطة تحيا مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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