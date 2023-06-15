فاطمة الزهراء ابنة تعليم الجيزة من ذوى الهمم تتوج بذهبيتين بدورة الألعاب بفرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يونيو 2023 10:28 صباحاً - استقبل أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، ابنة التربية الفكرية بإدارة الدقي التعليمية الطالبة فاطمة الزهراء محمد حسن، الفائزة بالمركز الأول على مستوى العالم في بطولتين للعدو، بحضور لفيف من قيادات المديرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمشاركة الطلاب من ذوي الهمم فى جميع المسابقات المحلية والدولية ودعمهم وتشجيعهم.

وكشفت المديرية في بيان لها حصول "فاطمة الزهراء" على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 1500 متر و800 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب العالمية التي أقيمت بفرنسا، متخطية 79 دولة مشاركة على مستوى العالم.

واحتفى أشرف سلومة بالطالبة فاطمة الزهراء، وأدار حواراً معها حول المسابقة وكيفية التغلب على كل متسابقي العالم وشعورها عندما أعلن فوزها بالمركز الأول على مستوى العالم وإحساسها الوطنى عند رفع علم وطننا الغالي.

وقام مدير المديرية بتكريم الطالبة بشهادة تقدير ومبلغ مالى لتشجيعها على دوام النجاح والتألق، مقدما الشكر لقيادات إدارة الدقي التعليمية، وقيادات التربية الخاصة بالمديرية، ولأسرتها ومعلميها ومدرستها وإدارتها التعليمية.