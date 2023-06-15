انت الان تتابع خبر حالة الطقس اليوم الخميس 15 يونيو.. الأرصاد تحذر بشدة من الحرارة الملعونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس اليوم الخميس 15 يونيو 2023، وينتشر طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأيضاً يكون مائل إلى الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة في الليل على جميع الأنحاء.

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 15 يونيو 2023

وقامت هيئة الأرصاد الجوية بالتحذير من حالة الطقس اليوم الخميس 15 يونيو وارتفاع الحرارة الشديد فيها، وتكون بقيمة 5 درجات مئوية تستمر ليوم الجمعة القادمة، ومن المرجح أن تسجل الحرارة ارتفاع شديد في كل المحافظات، ونصح الخبراء عدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، وتناول الكثير من المياه والسوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والجلوس في الكثير من الأماكن ذات التهوية الجيدة، وهذا اليوم يتوافق مع بؤونة التي تعرف عها أنها ذات حرارة مرتفعة بكل الأنحاء.

ظواهر جوية تحدث اليوم الخميس

وتحدث 3 ظواهر جوية اليوم الخميس وهي انتشار الشبورة المائية على العديد من الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشما الصعيد، ولابد من الحذر عند القيادة بسبب الشبورة المائية التي تنتشر على العديد من الطرق وتؤدي لإنخفاض الرؤية، والرياح تستمر على العديد من المناطق وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم بكل المحافظات

ونوفر لكل المواطنين درجات الحرارة اليوم في كل المحافظات وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، وتأتي كما يلي:

القاهرة العظمى 33، الصغرى 22.

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 23.

بنها العظمى 33، الصغرى 22.

دمنهور العظمى 33، الصغرى 22.

وادى النطرون العظمى 33، الصغرى 21.

كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 20.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 22.

الزقازيق العظمى 33، الصغرى 22.

شبين الكوم العظمى 33، الصغرى 22.

طنطا العظمى 32، الصغرى 21.

دمياط العظمى 27، الصغرى 21.

بورسعيد العظمى 26، الصغرى 23.

الإسماعيلية العظمى 34، الصغرى 21.

السويس العظمى 33، الصغرى 22.

العريش العظمى 28، الصغرى 20.

رفح العظمى 28، الصغرى 20.

رأس سدر العظمى 34، الصغرى 23.

نخل العظمى 32، الصغرى 18.

كاترين العظمى 27، الصغرى 14.

الطور العظمى 33، الصغرى 24.

طابا العظمى 31، الصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 29، الصغرى 21.

العلمين الجديدة العظمى 28، الصغرى 21.

مطروح العظمى 26، الصغرى 20.

السلوم العظمى 32، الصغرى 24.

سيوة العظمى 34، الصغرى 26.

رأس غارب العظمى 36، الصغرى 26.

الغردقة العظمى 36، الصغرى 27.

سفاجا العظمى 35، الصغرى 26.

مرسى علم العظمى 36، الصغرى 27.

شلاتين العظمى 35، الصغرى 26.

حلايب العظمى 32، الصغرى 28.

أبورماد العظمى 34، الصغرى 27.

رأس حدربة العظمى 35، الصغرى 26.

الفيوم العظمى 34، الصغرى 22.

بني سويف العظمى 34، الصغرى 22.

المنيا العظمى 35، الصغرى 23.

أسيوط العظمى 36، الصغرى 23.

سوهاج العظمى 37، الصغرى 24.

قنا العظمى 38، الصغرى 25.

الأقصر العظمى 39، الصغرى 27.

أسوان العظمى 40، الصغرى 28.

الوادى الجديد العظمى 38، الصغرى 25.

أبوسمبل العظمى 39، الصغرى 26.