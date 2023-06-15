انت الان تتابع خبر الأرصاد تفجر مفاجأة حالة الطقس اليوم الخميس 15 يونيو: خد بالك يا سبع الرجال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، على محافظات جمهورية مصر العربية، بعد التقلبات الجوية التي شهدها البلاد خلال الأيام الماضية.وكانت البلاد قد شهدت أمس الأول موجة جديدة من التقلبات الجوية، والتي تتسبب في حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة مناطق الجمهورية، عاصفة ترابية شدة على محافظات شمال وجنوب الصعيد

حالة الطقس اليوم الخميس 15 يونيو 2023:

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواء معتدلة في درجات الحرارة على كثر من المناطق، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار وحار القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما في ساعات الليل فسوف يكون معتدل على كافة المناطق.

نشاط الرياح اليوم :

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع نشاط محدود للرياح تتمركز في محافظات شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلي شبورة مائية في ساعات الصباح الأولي على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يونيو :

1- محافظة القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 26 درجة والصغرى 18 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 44درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 44 درجة والصغرى 29 درجة.

موعد بداية فصل الصيف:

يبدأ فصل الصيف في مصر يوم 21 يونيو الجاري، ويستمر حتي 13 سبتمبر القادم حيث بلغ طوله 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.