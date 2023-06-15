انت الان تتابع خبر هتغيب نص يوم يا ست الكل .. قطع المياه عن أكثر من 5 مناطق في محافظة الدقهلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية ، عن قطع المياه اليوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري عن عدد المناطق في المحافظةوأكد شركة الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية ، أن قطع المياه سوف يكون لمدة 12 ساعة متواصلة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال إجراء الصيانة الدورية الخط الرئيسي المغذي للمدينة وغسيل شبكات وبعض التعديلات على شبكات مياه الشرب

أماكن قطع المياه في محافظة الدقهلية:

وحددت شركة المياه الأماكن التي تشهد انقطاع المياه فيها والتي تتمثل مركز ومدينة نبروه وكذا قرى الوحدة المحلية بطنيخ وقري الوحدة المحلية بدرين وقرى الوحدة المحلية بكفر الدكروري وأفنيش وقرى الوحدة المحلية بنشا التابعة لرئاسة مركز نبروه وأيضا قريتي سرسو والخوارزم بمركز طلخا.

كما سوف يتم قطع المياه عن مناطق قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا لمدة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة مساءًا، من نفس اليوم بسبب القيام أعمال صيانة على قطعيتان قطر 12 بوصة “حديد”، وقطر 8 بوصة “بلاستيك” بقرية نوسا الغيط.

تنوية هام :

وطالب شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهليةجميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.

قطع المياه عن محافظة دمياط:

في سياق متصل كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، عن قطع المياه عن كلا من جمصة البلد – الركابية – الركابية الجديدة وطريق 801 – طريق المطار – السوالسة – الجبالية – العرايضة – ام الرضا – الحلمية لمدة 7 ساعات متواصلة من الساعة الحادية عشر مساء اليوم حتي الساعة السابعة من صباح غداً الجمعة وذلك بسبب أعمال الصيانة اللازمة وأعمال تقفيل وربط المياه الناقلة التوفيقية